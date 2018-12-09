شباب الأهلي وكلباء.. البحث عن التاريخ

المصدر: دبي- إيهاب زهدي - كلباء- علي الظاهري

يحتضن استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان في السابعة والنصف من مساء اليوم، لقاء شباب الأهلي واتحاد كلباء في ختام الدور الـ16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، ويبحث الفريقان عن كتابة تاريخ جديد، ويتطلع شباب الأهلي إلى الوصول لأبعد نقطة في الكأس الغالية رغم أنه يواجه منافساً عنيداً عطفاً على مستوى «النمور» المميز في الدوري والذي يبحث عن بطاقة التأهل تمهيداً إلى تحقيق إنجاز جديد، لاسيما وأن الفريق في أوج عطائه هذا الموسم، لم يتجاوز دور الـ 8 في تاريخ مشاركاته في المسابقة.

ومواجهة اليوم، هي الثانية بين الفريقين بالموسم الحالي، وفاز شباب الأهلي على كلباء 2-1 في الجولة الخامسة من الدوري.

صعوبة

وأكد الأرجنتيني أروابارينا مدرب شباب الأهلي أن مباريات الكأس شهدت مفاجآت كبيرة في يومها الأول، وقال: الفريق الذي لن يلعب جيداً، سيذهب إلى المنزل، لمشاهدة مباريات البطولة من التليفزيون، ونحن لا نريد ذلك وهذا يؤكد أن مباراتنا لن تكون سهلة أمام كلباء، ولا نريد أن يحدث لنا ما حدث للعين والوحدة، إضافة إلى أننا خارجون من خسارة من بني ياس في دوري الخليج العربي، وهناك دروس كثيرة في تلك المباراة، ونتمنى الاستفادة منها مستقبلاً، والتقدم أكثر في البطولة.

تقارب

أضاف: مستويات الفرق متقاربة، وكل النتائج متقاربة، وشاهدت مباراة الوصل والعين، واستفاد الوصل وأخرج واحداً من أقوى فرق الدوري، وبالنسبة للجاهزية، إسماعيل الحمادي، تعرض لشد في مباراة النصر، ولن يكون جاهزاً للقاء اتحاد كلباء، ووليد حسين، شعر بألم في إحماء بمباراة بني ياس، وسوف نطمئن عليه قبل الاستقرار على تشكيلة الفريق التي سنخوض بها المباراة.

عن أمل الفوز بالكأس الغالية، بعد خروج فرق كبيرة من دور الـ16،، قال: إذا فكرنا بتلك الطريقة، فسوف نودع مبكراً، وأنت تكسب المباريات باسمك الكبير، ولكن بمجهودك، وليس هناك فريق لديه أفضلية على الآخر في الكأس، واللاعبون ليسوا «آلات»، ولا يستطيعوا التقديم بنفس المستوى في كل المباريات، وهناك أشياء ربما تؤثر عليهم، وأتساءل عن طرد لوفانور، والمفترض أن تقنية الفيديو تعطي القرار العادل، وبعد يومين من المباراة، كانت حالة خاطئة وألغي الطرد.

فرصة

وفي المقابل أكد الإيطالي فيفياني مدرب كلباء، أن الفوز اليوم،فرصة لدخول تاريخ الكأس الغالية،وعلى امل تحقيق إنجاز جديد وأشار إلى ثقته الكبيرة باللاعبين للخروج بنتيجة إيجابية وأنه يتعامل مع كل مباراة على حدة .

وأشار فيفياني إلى أن شباب الأهلي من أفضل فرق الدوري ويتميز بالتنظيم كما انه يمتلك لاعبين سريعين خاصة على الأطراف مثل إسماعيل الحمادي والمحترف لوفانور،وشدد على لاعبيه ضرورة تقديم مستوى الأداء الجيد المصحوب بنتائج إيجابية

وكشف عن غياب الحارس جمال إسماعيل بسبب بند الإعارة الذي لا يسمح له باللعب ضد فريقه السابق، كما يستمر غياب الحارس محمد البيرق الذي لم يتجاوز مرحلة التأهيل.