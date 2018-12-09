الرخصة C الآسيوية لاثنين من مدربي خورفكان

المصدر: خورفكان - محمد فضل

كرّم مجلس إدارة نادي خورفكان عبدالله زينل ويوسف القواضي مدربي النادي لحصولهما على شهادة التدريب C من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لينضما إلى طاقم التدريب بنادي خورفكان، ليبلغ عدد مدربي النادي الحاصلين على الرخصة إلى 4 مدربين بوجود عبدالله صالح وعبدالله الحمادي.

وأشاد عبدالعزيز النعيمي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان بالمدربين الأربعة الذين نالوا الرخصة المهمة مشيراً إلى أن أبواب النادي مفتوحة أمامهم للانضمام إلى مختلف فرق النادي السنية. ووجه الحكم عبدالله زينل الشكر لإدارة خورفكان لتوفيرها كل السبل من أجل حصول مدربي النادي على هذه الرخصة المهمة منوهاً إلى انهم رهن إشارة إدارة النادي لتدريب أحد فرق نادي خورفكان.