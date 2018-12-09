تين كات يبدأ مهمة «السعادة» الأسبوع المقبل

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

يبدأ الهولندي هينك تين كات مهمته في قيادة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الأسبوع المقبل وذلك بحسب إدارة شركة كرة القدم التي تعاقدت مع المدرب الهولندي مدرباً للفريق خلفاً للروماني لورينت ريجيكامب الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

ويقود تين كات تدريبات «أصحاب السعادة» بعد انتهاء تكليف الحاي جمعة، وستكون مهمة المدرب الهولندي إعادة السعادة لكتيبة «العنابي».

وكان الحاي جمعة تولى تدريب الفريق في آخر 3 مباريات أمام عجمان والشارقة ودبا الفجيرة، وفاز الفريق على عجمان وخسر من الشارقة في الدوري ، ومن دبا الفجيرة بسداسية نظيفة في دور الـ16 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، كانت بمثابة الزلزال الذي ضرب الوحدة وأغضب جماهيره.

وحصل لاعبو الوحدة على راحة سلبية مدة يومين عقب الخسارة الثقيلة من دبا الفجيرة في انتظار العودة للتدريبات تمهيداً لتولي تين كات المهمة مع جهازه المعاون حيث غادر المدرب الهولندي أبوظبي إلى بلاده لإنهاء بعض المتعلقات.

تحديات

وستكون أمام تين كات( 64 عاماً ) مهمة ثقيلة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوحدة بعد ابتعاده عن المنافسة على لقب دوري الخليج العربي عقب التراجع للمركز الخامس برصيد 18 نقطة، والخروج المبكر من كأس صاحب السمو رئيس الدولة على يد دبا الفجيرة الذي حقق فوزاً تاريخياً على الوحدة بسداسية. وستكون الأولوية لترتيب الأوراق.

وتبرز عدة تحديات أمام تين كات الذي قاد الجزيرة خلال الموسمين الماضيين وحقق مع فخر أبوظبي بطولتي دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة بالإضافة إلى المركز الرابع في كأس العالم للأندية العام الماضي، إذ سيكون المدرب الهولندي مطالباً بانتشال الفريق من حالة الانهيار الذي أصابه في المباراة الأخيرة، ومحاولة إعادة تنظيم الصفوف، وتعديل وضع الفريق بإصلاح الأخطاء المتكررة منذ بداية الموسم والتي كانت السبب المباشر في النتائج المخيبة للفريق.

بالإضافة إلى إعداد تقرير عن العناصر التي يحتاجها الفريق خلال فترة الانتقالات الميركاتو الشتوي في يناير المقبل وبالتشاور مع إدارة شركة كرة القدم، فضلاً عن رؤيته للعناصر التي يتجه النادي للاستغناء عنها في يناير في ظل التغييرات الكبيرة المتوقعة على مستوى قائمة العنابي في المرحلة المقبلة، إذ من المتوقع رحيل عدد من اللاعبين والتعاقد مع صفقات جديدة بحسب ما أعلنت عنه الشركة في وقت سابق.

ترتيب

يقوم تين كات بترتيب أوراق الوحدة في الفترة المقبلة ويساعده في ذلك عدم خوض الفريق أي مباريات خلال هذه الفترة في ظل تأجيل مباراته مع العين في الجولة الثالثة عشرة من دوري الخليج العربي نظراً لمشاركة العين في كأس العالم للأندية.