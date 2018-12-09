الشارقة والإمارات والظفرة والفجيرة إلى ربع نهائي أغلى الكؤوس

المصدر: متابعة - البيان الرياضي

تأهلت فرق الشارقة والإمارات والظفرة والفجيرة أمس إلى الدور ربع النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وفاز الشارقة على الجزيرة بهدف نظيف، باستاد زعبيل، سجله البرازيلي ويلتون «ق 65»، وتغلب الإمارات على حتا 4 - 1 باستاد كلباء، سجل الرباعية دياباتي «سوبر هاتريك» في الدقائق 27، 29، 83، 95، وأحرز لحتا البرازيلي لوان سانتوس «ق 46».

وتغلب الظفرة على دبا الحصن 2 - 1 باستاد الشامخة، وسجل الهدفين سعيد الكثيري «ق 10» والبرازيلي ديجو «ق 62» من ركلة جزاء، وأحرز لدبا فينيكوس سلفا من ركلة جزاء «ق 90+2».

وأخمد الفجيرة «بركان» عجمان بفوزه بهدف من «نيران صديقة» سجله مدافع عجمان محمد علي بالخطأ في مرماه «ق76» في المباراة التي أقيمت باستاد نادي الإمارات، وشهدت الدقيقة 25 إصابة حارس الفجيرة محمد إسماعيل في الظهر، ونزل بديلاً زميله صالح ربيع.

وتختتم اليوم مباريات دور الـ 16، ويلعب النصر مع بني ياس، وشباب الأهلي مع كلباء.

