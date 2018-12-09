العبدولي: فوزنا لا يقلل من أهمية «الزعيم»

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

أبدى حسن العبدولي المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوصل، سعادته بفوز فريقه على العين والتأهل إلى ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، موجهاً الشكر للاعبيه على المجهود الكبير الذي بذلوه على مدار شوطي اللقاء.

وقال: «الفريقان قدما مباراة كبيرة، وجاءت مجرياتها متكافئة، بعد أن تقاسمنا شوطي اللقاء، وخسارة العين، لا تقلل منه بتاتاً لأنه فريق كبير، ولديه مهمة وطنية خلال مشاركته في كأس العالم للأندية، ونحن ندعمه ونؤازره في تلك المشاركة لتشريف الكرة الإماراتية».

وأضاف: «لم نتعامل مع المباراة كأنها رد اعتبار على خسارتنا الأخيرة في الدوري، وفي مباراة الكأس، حالفنا التوفيق في التسجيل، كما أن عودة بعض اللاعبين المصابين عززت ساعدتنا على الظهور بشكل جيد».