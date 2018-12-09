زوران: الخسارة لن تؤثر على العين في مونديال الأندية

المصدر: دبي- البيان الرياضي

قال الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لفريق العين، إن الخسارة من الوصل والخروج من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، لن تؤثر على العين في مشاركته في كأس العالم للأندية بعد أيام قليلة، مؤكداً أن مشاركة العين في البطولة العالمية، تعتبر تتويجاً لجهود موسم رائع، والفريق مطالب بالاستمتاع بما حققه وتقديم أداء جيد في البطولة، نافياً وقوع الفريق تحت الضغط بعد هذه الخسارة، وأن تركيزه ينصب على تقديم أفضل مستوى في مونديال الأندية.

وأضاف: «المباراة جاءت مجنونة، وشهدت 8 أهداف، ولم نستحق الفوز، لأننا ارتكبنا أخطاء أكثر من الوصل، وأعتقد أن الفريق لا يعاني من مشكلة هجومية، بعد أن سجلنا 3 أهداف، والوصل نجح في استغلال أخطائنا».