افتتاح دورة إعداد محاضري كرة القدم

المصدر: دبي - العوضي النمر

يفتتح محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة وعبيد مبارك مدير الإدارة الفنية صباح اليوم في مقر الاتحاد في دبي، دورة إعداد محاضرين جدد ينظمها ويشرف عليها الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» بمشاركة نخبة من الدارسين الذين يتجهون للعمل كمحاضرين من مختلف اتحادات غربي آسيا، ويمثل الإمارات ثلاثة مدربين، هم مهدي علي مدرب منتخبنا الوطني الأسبق، ومحمد علي وسلمان البلوشي.

وتستمر الدورة 5 أيام، ويقوم بالقاء المحاضرات ،الإماراتي عبدالله حسن ومحاضر «فيفا»، يذكر أن خريجي تلك الدورة سوف يعملون محاضرين في الاتحاد الآسيوي ولكن بعد اجتياز مهمة مساعدة محاضرين معتمدين سابقين لمدة دورتين.