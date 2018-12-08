الظفرة ودبا الحصن.. البحث عن المجد

المصدر: دبا الحصن - محمد فضل - أبوظبي- أحمد عيسى

يشهد ملعب استاد نادي بني ياس بالشامخة عند الرابعة و 45 دقيقة مساء اليوم لقاء الظفرة ودبا الحصن في دورالـ 16 من منافسة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، في مواجهة يبحث فيها كل فريق عن المجد بعد أن وضع الظفرة منذ بداية الموسم التتويج باللقب هدفاً له، بينما يأمل دبا الحصن أحد فرق دوري الدرجة الأولى الوصول إلى مركز متقدم في المنافسة ليكون ذلك مرضياً له قياساً بقوة أندية الخليج العربي التي تتنافس حول الكأس الغالية.

ويدخل الظفرة اللقاء بمعنويات عالية بعد أن نجح في العودة لسكة الانتصارات بدوري الخليج العربي مؤخراً بفوز ثمين على منافس من الوزن الثقيل «الجزيرة» منحه دفعة معنوية قوية ظهرت في تدريباته السابقة وتحضيراته للقاء الذي يعمل خلاله على مواصلة نتائجه الإيجابية مع منح الفرصة مجدداً لبعض عناصر الصف الثاني التي قدمت مردوداً جيداً في الفترة الأخيرة، وقرر الجهاز الفني إبعاد المدافع المصري عبد الله الرفاعي المقيد في فئة المواليد، مع الدفع بالرباعي الأجنبي.

مواصلة

ويتطلع دبا الحصن لمواصلة مشواره الناجح بالكأس الغالية في أعقاب تصدره للمجموعة الأولى خلال التصفيات التمهيدية للمسابقة وتحقيقه 3 انتصارات متتالية مقابل خسارة وحيدة جامعاً 9 نقاط، ويطمح مدرب الفريق المؤقت المصري دكتور فتحي سليم إلى قيادة فريقه للفوز رغم صعوبة المهمة التي تجمعه بالظفرة، ويتواجد مع الحصن الثنائي الأجنبي اليمني عبد الواسع المطري والبرازيلي فيسنوس.

حقق الحصن نتائج سلبية في الجولات الثلاث الماضية لدوري الأولى بخسارتين وتعادل، ليضع في رصيده نقطة واحدة بالترتيب الثامن، ما أدى إلى إقالة بدر طبيب المدير الفني للفريق عقب خسارته أمام مسافي بهدف، وتعيين فتحي سليم مدرباً مؤقتاً.

وأكد الكرواتي رازوفيتش مدرب الظفرة، أن فريقه يدخل اللقاء كأنها مواجهة ضد كبار دوري المحترفين، العين، الجزيرة، الوحدة وغيرها من أندية المقدمة، لأنها مباراة صعبة والخصم لديه دافع كبير للفوز وسوف يعطي كل ما عنده بنسبة كبيرة.

وقال: كلنا جاهزون للتحدي، وأبلغت اللاعبين أنه إذا كان أيا منهم لديه مشكلة ويشعر بأنه غير جاهز للمباراة عليه أن يعتذر، لأنني أحتاج إلى روح قتالية خلال المباراة، وبعد انقضاء يوم لم يعتذر أي لاعب ما يؤكد أن كل اللاعبين يريدون لعب المباراة.

ثقة

وعبر المصري الدكتور فتحي سليم، مدرب دبا الحصن، عن ثقته في لاعبي الفريق بالعودة ببطاقة التأهل لرغم من صعوبة مواجهة الظفرة الذي سيخوض المواجهة بكامل محترفيه مقابل اثنين من الأجانب في صفوف دبا، وقال: الظفرة من الفرق الجيدة، لكننا عازمون على الفوز.

وأشار سليم إلى جاهزية لاعبي فريقه مع قرب تعافى المصابين، لافتاً إلى أن الفريق أبلى بلاء حسناً خلال التصفيات التمهيدية بعد تصدره لمجموعته الأولى، خاطفاً البطاقة الوحيدة عن هذه المجموعة، منوهاً إلى أن ما قدمه الفريق في دوري الأولى لا يعكس مستواه الذي كان عليه في تمهيدي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقال: طموحنا استعادة البريق المفقود.

وحول ميزة تواجد 4 أجانب ضمن فريق الظفرة مقابل اثنين بدبا الحصن، أعرب المدرب عن أمله في أن يمثل ذلك دافعاً لفريقه لتقديم افضل ما لديه، منوهاً إلى أنهم يلعبون في عصر الاحتراف «ونحن في الجهاز الفني للفريق ملتزمون بلوائح اتحاد الكرة».