هاشم عبيد: الكأس أولوية في أجندة «العميد»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

يتسلّح النصر بمعنوياته العالية لمواجهة بني ياس غداً في دور الـ 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم باستاد نادي الشارقة، واستأنف الفريق تدريباته مساء أول من أمس بعض راحة لمدة يوم واحد منحها المدرب المؤقت كايو زاناردي للاعبين من أجل التقاط الأنفاس والتقليل من حمل المباريات بسبب ضغط الروزنامـة.

وأكد هاشم عبيد مدير فريق النصر أن الكأس الغالية في مقدمة الأولويات في أجندة «العميد» في ظل اتساع فارق النقاط بينه وبين متصدر الدوري، مشيرا إلى أن الضغوط تعد حافزا للإدارة وللاعبين لتحقيق إنجاز مهمّ بنهاية الموسم.

وقال: الكأس الغالية، هدف رئيس لنا، وهناك أيضا كأس الخليج العربي التي قطعنا فيها شوطا جيدا وحققنا العلامة الكاملة فيها ونسعى لتأكيد ذلك في الأدوار المتقدمة، وأمامنا تحدّ على الصعيد الآسيوي لأننا نتطلع إلى الذهاب بعيدا في المسابقة القارية.

وقال: نظام خروج المغلوب في مواجهات الكأس يجعل مباراتنا أمام بني ياس حسّاسة جدا، ولا تقبل القسمة على اثنين ولا مجال فيها للتعويض، لذا سنخوضها بكل ثقلنا معززين بالروح المعنوية العالية التي تسود أجواء الفريق، وسنستعين بخبرة لاعبينا الدوليين والأجانب لتحقيق التأهل.