الحتاوي مديراً لمسابقات البطولة عن الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

عيّن الاتحاد الآسيوي الدكتور محمد سعيد الحتاوي مديراً لمسابقات كأس آسيا 2019 باستاد الشارقة، يذكر أن الاتحاد الآسيوي اختار نخبة من 8 أشخاص لإدارة مسابقات كأس آسيا على الملاعب الثمانية المحددة لإقامة مباريات نهائيات كأس آسيا 2019.

ويأتي هذا الاختيار استمراراً لنجاحات كوادرنا الوطنية في جميع المحافل والمسابقات المحلية والإقليمية والقارية والعالمية.

وأبدى الدكتور الحتاوي سعادته بثقة الاتحاد الآسيوي واختياره للعمل في أكبر مسابقة قارية لكرة القدم، مشيراً إلى أن هذا الاختيار يعد شهادة نجاح وفخر واعتزاز للكوادر الوطنية العاملة في المجال الرياضي.

وأكد الحتاوي أن دولتنا الحبيبة على أكمل استعداد لاستضافة هذا الحفل الكروي الآسيوي، وتعد بتنظيم استثنائي لم يسبق له مثيل.