«الإمبراطور» و«النواخذة» إلى دور الـ8 للكأس الغالية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق دبي ـ إيهاب زهدي

تأهل أمس فريقا الوصل ودبا الفجيرة إلى دور الثمانية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وفاز «الإمبراطور» على العين «حامل اللقب» 5 - 3 باستاد آل نهيان وأحدث «النواخذة» زلزالاً في صفوف الوحدة محققاً أولى مفاجآت دور الـ16 للبطولة بفوز تاريخي، عليه بنتيجة 6 - 0، باستاد مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي بدبي.

ونجح «الإمبراطور» بفوزه على العين في كسر العقدة التي لازمته في مبارياته أمام «الزعيم» في بطولة الكأس في آخر 11 عاماً، إذ كان آخر فوز حققه الوصل على العين بالبطولة في نهائي عام 2007، وليثأر الوصل من خسارته أمام العين في نهائي الكأس الموسم الماضي.

وأحبط الوصل «ريمونتادا عيناوية» بعد أن أنهى «الإمبراطور» الشوط الأول متقدماً بثلاثية نظيفة، عن طريق فابيو ليما «ق21» وعبد الله جاسم «ق 28» وكايو كانيدو «ق42»، إذ نجح العين في تقليص النتيجة في الشوط الثاني بهدفي كايو «ق47» وحسين الشحات «ق58»، إلا أن فابيو ليما سجل الهدف الثاني له والرابع لفريقه «ق63» قبل أن يقلص البديل دياكيه النتيجة مجدداً بالهدف الثالث للعين «ق 76»، ولكن كايو كانيدو عاد مرة أخرى وقضى على آمال «الزعيم» بإحرازه الهدف الخامس للوصل من ركلة جزاء «ق 82».

وفي مباراة دبا والوحدة تبادل إحراز سداسية «النواخذة» كل من حسين عباس لاعب الوحدة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 8، وجمعة مسعود هدفين في الدقيقتين 50 و2 من الوقت بدل الضائع، وإدريس فتوحي هدفين في الدقيقتين 67 و77، ويحيى جبران في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.