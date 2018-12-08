97 % من تذاكر «الأبيض» والبحرين نفدت

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني أن 97 % من تذاكر مباراة منتخبنا الوطني مع البحرين، التي ستقام 5 يناير المقبل على ملعب مدينة زايد في افتتاح نهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019» نفدت، ولم يتبقَ سوى 3% فقط من التذاكر، قبل 28 يوماً على إقامة المباراة.

حيث يحرص جمهور الأبيض على شراء التذاكر التي تشمل 4 فئات متعددة وفق مختلف الأماكن في استاد مدينة زايد الذي ستقام عليه مباراة الافتتاح. وأشار الاتحاد الآسيوي إلى قوة الإقبال على تذاكر مباراتي «الأبيض» أمام الهند يوم 10 يناير، وتايلاند يوم 14 من الشهر نفسه وأوشكت التذاكر على النفاد ولم يتبقَ سوى عدد قليل في مختلف الفئات.