كوبر واثق من تتويج أوزبكستان باللقب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

رغم النتائج المخيبة للمنتخب الأوزبكستاني في ودياته الأخيرة بمعسكر أستراليا استعداداً لكأس آسيا 2019، أعرب هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر والحالي للمنتخب الأوزبكي عن استعداده الكامل مع المنتخب الملقب بالذئاب البيضاء لحصد لقب كأس آسيا في الإمارات، والتي تنطلق في يناير المقبل.

وقال المدرب الأرجنتيني المخضرم: «أعتقد أننا جاهزون لحصد اللقب، لسنا ذاهبين إلى الإمارات لمجرد المشاركة، هدفنا واضح، وهو حصد اللقب، وواثقون أننا نستطيع».

واعتبر كوبر أن نتائج فريقه الودية لا تعبر عن مستوى المنتخب الأوزبكي، ولا أهدافه، وهي كانت مجرد إعداد للفريق قبل خوض المعترك الآسيوي.

وخسر المنتخب الأوزبكي برباعية نظيفة أمام منتخب كوريا، وتعادل مع المنتخب اللبناني دون أهداف، ولم يظهر الفريق بالمستوى المأمول مع المدرب الأرجنتيني.