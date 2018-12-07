رسمياً.. الهولندي تين كات مديراً فنياً للوحدة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أعلنت إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة تعاقدها رسمياً مع الهولندي هينك تين كات لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ووقع المدرب الهولندي على العقد مساء اليوم ليقود الفريق خلال الفترة المتبقية من الموسم الحالي، على أن يتسلم مهام عمله ويتولى تدريبات الفريق اعتباراً من الأسبوع المقبل من الجهاز الفني المؤقت بقيادة الحاي جمعة، الذي قاد الفريق في الثلاث مباريات الأخيرة أمام عجمان والشارقة ودبا الفجيرة.

وخسر الوحدة بنتيجة قاسية أمام دبا الفجيرة اليوم 0-6 ليودع بطولة كأس رئيس الدولة.

وسبق أن خاض تين كات – 63 عاما- تجربة مع الجزيرة خلال الموسمين الماضيين وحقق مع الفريق لقب دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة.

وكانت إدارة نادي الوحدة قد أنهت مفاوضاتها مع تين كات، الذي وصل إلى أبوظبي صباح اليوم، ونجحت في إقناع المدرب بقبول المهمة، وذلك بعدما كان قد أعلن عقب رحيله عن الجزيرة اعتزاله التدريب.