الإمبراطور" يطيح بـ "الزعيم" ويكسر عقدة الكأس

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

تأهل الوصل إلى ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد أن أطاح بحامل اللقب العين بالفوز عليه بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جرت اليوم على استاد آل نهيان في دور الـ 16 من المسابقة.

وكسر "الإمبراطور" العقدة، التي لازمته في مبارياته أمام "الزعيم" في بطولة الكأس في آخر 11 عاماً، إذ كان آخر فوز حققه الوصل على العين في البطولة في نهائي العام 2007، وليثأر الوصل من خسارته أمام العين في نهائي الكأس الموسم الماضي.

وأحبط الوصل "ريمونتادا عيناوية" بعد أن أنهى "الإمبراطور" الشوط الأول متقدماً بثلاثية نظيفة، عن طريق فابيو ليما (ق21) وعبد الله جاسم (ق28) وكايو كانيدو (ق42)، إذ نجح العين في تقليص النتيجة في الشوط الثاني بهدفي كايو (ق47) وحسين الشحات (ق58)، إلا أن فابيو ليما سجل الهدف الثاني له والرابع لفريقه (ق63) قبل أن يقلص البديل دياكيه النتيجة مجدداً بالهدف الثالث للعين (ق76)، ولكن كايو كانيدو عاد مرة أخرى وقضى على آمال "الزعيم" بإحرازه الهدف الخامس من ركلة جزاء (ق82).