دبا الفجيرة يضرب الوحدة بالستة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

فجر دبا الفجيرة أولى مفاجآت كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم اليوم، بفوزه تاريخي على الوحدة 6-0، على ملعب استاد آل مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي في دبي، ضمن الدور الـ16 للبطولة الغالية.

وأحرز أهداف دبا الفجيرة كل من حسين عباس لاعب الوحدة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 8، وجمعة مسعود هدفين في الدقيقتين 50 و2 من الوقت بدل الضائع، وإدريس فتوحي هدفين في الدقيقتين 67 و77، ويحيى جبران في الدقيقة 81 من ركلة جزاء، ليتأهل دبا الفجيرة إلى الدور الثمانية للبطولة.

وشكلت هجمات دبا الفجيرة، خطورة على مرمى الوحدة، ونجح دبا الفجيرة في تسجيل هدفه الأول في الدقيقة 8، بنيران صديقة، بعدما مر ياسين البخيت من الجانب الأيسر، ولعب عرضية اصطدمت بقدم لاعب الوحدة حسين عباس، وسكنت كرة شباك "العنابي" بالخطأ.

واصل دبا الفجيرة أداءه القوي في الشوط الثاني، وتمكن من تعزيز تقدمه بهدف ثاني في الدقيقة 50، بعد هجمة سريعة بدأت من إدريس فتوحي، ووصلت إلى ياسين البخيت، والذي لعبها عرضية سهلة، ليضعها جمعة مسعود في شباك الوحدة.

وزاد إدريس فتوحي، من معاناة الوحدة، بتسجيل هدف ثالث لدبا الفجيرة في الدقيقة 67، من كرة عرضية خدعت الحارس ودفاعات الوحدة، وسكنت المرمى.

وأضاف فتوحي الهدف الرابع لدبا الفجيرة، والشخصي الثاني، من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 77، وسجل يحيى جبران الهدف الخامس لدبا الفجيرة في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.

واختتم جمعة مسعود مهرجان الأهداف، بهدف سادس في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع، واطلق بعدها حكم المباراة صافرة النهاية.