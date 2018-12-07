أجواء مونديال الأندية تطغى على «دار الزين»

المصدر: العين - طلحة عبدالله

طغت أجواء مونديال العالم للأندية، الذي تستضيفه الإمارات للمرة الثانية على التوالي، والثالثة في تاريخها، على مدينة العين، حيث احتشدت الشوارع باللوحات، واللافتات التي تحمل شعار المسابقة العالمية البارزة، في حين يمضي العمل على قدم وساق، لوضع اللمسات الأخيرة على استاد هزاع بن زايد، الذي يستضيف بعض مباريات البطولة، في حين تنادت جماهير الزعيم، عبر منصات التواصل الاجتماعي، للتنسيق والتخطيط للاحتشاد بكثافة، خلف الفريق البنفسجي، الذي سيخوض البطولة لأول مرة في تاريخه، باعتباره مستضيفاً للحدث، بعد تتويجه بلقب دوري الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين الموسم الماضي.

ويترقب الشارع الرياضي الإماراتي، وجماهير نادي العين على وجه الخصوص، مشاركة الزعيم العيناوي في النسخة الخامسة عشرة لمسابقة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الدولة في الفترة من 12 إلى 22 من ديسمبر الجاري، وسيفتتح العين مشاركته في المسابقة، بمواجهة ويلينغتون النيوزيلندي، على ملعب استاد هزاع بن زايد في لقاء الافتتاح، وفي حال تجاوزه لضيفه النيوزلندي، فسيتأهل لمقابلة فريق نادي الترجي التونسي بطل أفريقيا، والفائز منهما سيواجه بطل أميركا الجنوبية بين ريفربليت، وبوكا جونيورز قطبي كرة القدم الأرجنتينية، والذي يتحدد بعد غد.