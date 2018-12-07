الرميثي يترشح لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

المصدر: دبي - العوضي النمر

أعلن معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، ترشحه لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الدورة الانتخابية المقبلة التي ستقام 6 أبريل 2019 في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وينافس الرميثي الرئيس الحالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة الذي أعلن ترشحه رسمياً.

ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد الآسيوي رسمياً خلال الساعات المقبلة أسماء المرشحين الذين سيتم إعلان قبول أوراق ترشيحهم. وفي حال تم اعتماد الأسماء سيقوم معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، بإعلان برنامجه الانتخابي خلال مؤتمر صحفي وتشكيل لجنة لدعم ترشحه، حيث يسعى إلى إعلان برنامج طموح يهدف إلى الارتقاء بالكرة الآسيوية خلال السنوات الأربع المقبلة.

وتقلد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، العديد من المناصب الرياضية طوال السنوات الماضية، حيث شغل منصب رئيس المكتب التنفيذي لنادي العين وحقق الفوز بلقب آسيا لأول مرة في تاريخ العين ثم تقلد منصب أمين عام مجلس الشرف العيناوي ثم شغل منصب نائب رئيس اتحاد الكرة في الفترة من 2004 إلى 2008.. ثم رئيس اتحاد الكرة من 2008 إلى 2011 وحقق العديد من الإنجازات منها فوز منتخب الناشئين بلقب كأس الخليج والمشاركة في مونديال نيجيريا ومنتخب الشباب بطل آسيا والمشاركة في مونديال مصر للشباب.

كما تولى رئاسة اتحاد الشرطة الرياضي ومنصب نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي وعضو اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة التطوير في الاتحاد الآسيوي وأخيراً رئيس هيئة الرياضة ويعتبر من القيادات الرياضية الطموحة، حيث يحمل أفكاراً غير تقليدية كما يتمتع بمكانة قارية مرموقة.

وتقدم المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد لكرة بأوراق ترشحه لعضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم .

وتشمل عملية الاقتراع انتخاب الرئيس وخمسة نواب له، وستة أعضاء في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، من بينهم سيدة من المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، وخمس سيدات في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، وتسعة أعضاء في المكتب التنفيذي للاتحاد القاري.

ويتألف الاتحاد الآسيوي من 47 اتحادا، بينها 46 يحق لها التصويت.