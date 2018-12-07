العبدولي ينفي رحيل ليما

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

أكد حسن العبدولي المدير الفني لفريق الوصل أن المحترف البرازيلي فابيو دي ليما يظهر مردوداً وإصراراً كبيرين في التدريبات، وفي اللقاءات الرسمية للفهود ولا يوجد أي تراخ من قبل اللاعب، حيث يقوم بكل الأدوار المطلوب منه، كما أنه يحرص على مساعدة كل اللاعبين.

وقال: «إن تراجع مستوى ليما يعود إلى غياب التوفيق وإن شاء الله يعود ويسجل قريباً ويسترد مستواه المعهود».

ونفى العبدولي أن يكون لديه أي علم برغبة ليما في ترك الوصل، مشيراً إلى أن العكس هو الصحيح.

وقال: نجلس مع اللاعب ويبدي إصراراً وتعاوناً كبيراً مع الفريق، وإذا كانت هناك أمور أخرى لا أعرفها، فهي ليست اختصاصي في الملعب.