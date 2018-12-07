الوحدة ودبا.. لقاء تضميد الجراح

المصدر: أبوظبي - محمد صادق ــ الفجيرة - محمد فضل

يستهل الوحدة مشواره في كأس رئيس الدولة عندما يلاقي دبا الفجيرة في الخامسة إلا ربعاً من مساء اليوم على استاد مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي بدبي في دور الستة عشر من المسابقة.

ويسعى الوحدة إلى تضميد جراحه في دوري الخليج العربي في مسابقة الكأس والعودة إلى سكة الانتصارات، خاصة بعد الخسارة الأخيرة من الشارقة في الدوري، ومن أجل ظهور مختلف في بطولة الكأس التي أحرز النادي لقبها الموسم قبل الماضي.

ويأمل الجهاز الفني المؤقت للفريق بقيادة الحاي جمعة ظهور اللاعبين بشكل أفضل في مباراة اليوم، للعودة من دبي بالفوز والتأهل إلى دور الثمانية لأجل المنافسة على لقب البطولة لاسيما بعد ابتعاد الفريق عن قمة الدوري واتساع فارق النقاط مع فرق الصدارة إلى 10 نقاط.

وهذه هي المواجهة هي الثالثة بين الوحدة ودبا الفجيرة هذا الموسم، إذ فاز الوحدة في المواجهتين السابقتين بأربعة أهداف مقابل هدف في دوري الخليج العربي، وبهدفين نظيفين في دور المجموعات بكأس الخليج العربي.

تأهل

من جهته، أكد الحاي جمعة المدير الفني المؤقت فريق الوحدة أن العنابي يسعى لتقديم مباراة قوية وتحقيق الفوز من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس رئيس الدولة، مشيراً إلى جاهزية الفريق رغم النقص العددي في الصفوف في ظل غياب عدد من اللاعبين للإصابة. وقال: «الفريق استعد بشكل جيد للمباراة، ونسعى لتجاوز الغيابات المتمثلة في إسماعيل مطر ومحمد برغش ومراد باتنا بالإضافة إلى المدافع حمدان الكمالي الذي انضم إلى قائمة المصابين، ولكننا ندخل المباراة بطموح كبير وثقة في العناصر المتواجدة».

وأضاف: «بالطبع المواجهة صعبة أمام دبا الفجيرة، ولا مجال للاستهانة بالمنافس، وندخل اللقاء بتركيز تام رغم الغيابات المؤثرة إلا أننا نملك مجموعة من العناصر الشابة القادرة على تعويض أية غيابات». وتابع: «بطولة كأس رئيس الدولة مختلفة عن الدوري وهي بطولة في غاية الأهمية وأعتقد أن الأداء تحسن في آخر مباراتين أمام عجمان والشارقة برغم الخسارة من الأخير في الدوري ونأمل أن يظهر الفريق بصورة أفضل في مباراة اليوم».

تحضير

على جانب آخر، أنهى دبا الفجيرة كل تحضيراته لمباراة اليوم المهمة أمام العنابي في ثمن نهائي كأس رئيس الدولة ويطمح رجال المدرب السوري محمد قويض المدير الفني لفريق النواخذة إلى الذهاب بعيداً ضمن هذه المسابقة وبلوغ الأدوار النهائية، وكان دبا قد خرج خلال الموسم الماضي على يد الوصل خلال دور الثمانية بعد الهزيمة بهدف دون رد، كما يتطلع لاعبو الفريق من خلال مواجهة اليوم إلى مصالحة جماهيرهم وذلك في أعقاب تراجع نتائج الفريق ضمن مسابقة دوري الخليج العربي واحتلاله للمركز الأخير بأربع نقاط، وتبدو مسابقة كأس رئيس الدولة فرصة جيدة للاعبين لاستعادة بريقهم المفقود في الدوري كما أنها فرصة للمدرب للزج باللاعبين الذين لم يجدوا فرصتهم من المشاركة في الدوري، وسيخوض قويض المباراة بتشكيلة شبه مكتملة وتشهد صفوف الفريق مشاركة اللاعب الأردني ياسين البخيت والذي أفتقده الجهاز الفني في آخر مباراتين من دوري الخليج العربي أمام العين وكلباء.

محطة مهمة

بدوره، أكد السوري محمد قويض، مدرب دبا بأن مباراة الوحدة بأنها تمثل محطة مهمة من التحضير لمباراة بني ياس ضمن الجولة الأخيرة لمرحلة الذهاب بدوري الخليج العربي مع الرغبة الكبيرة بتحقيق الفوز وحصد بطاقة العبور خصوصاً مع عودة اللاعب الأردني ياسين البخيت الغائب عن صفوف الفريق في الجولتين 11 و12 بسبب الطرد الذي تعرض له الشارقة في الجولة العاشرة موضحاً أنه يتوقع الأداء بمستوى التوقعات الإيجابية من اللاعبين على نحو يمهد الطريق للفوز حتى يمثل دافعاً قوياً للدوري الذي يمثل التركيز الكبير للاعبين لتخطي المركز الأخير على لائحة الترتيب.

ثقة

كما أوضح محمد قويض، أن غياب 4 لاعبين من اللاعبين الأساسيين بصفوف الوحدة إثر الإصابات التي تعرضوا لها أخيراً لن تدفعهم للتقليل من خطورته المعتادة بوجود العناصر الجيدة القادرة على سد النقص العددي بفضل الإمكانات الكبيرة رغم التراجع الذي رافق الفريق في الدوري وأكمل: نتمنى أن نكون من دائرة الفرق التي تتخطى هذه المرحلة في حال حالفنا التوفيق أمام فريق كبير وثقتي كبيرة في اللاعبين لإظهار الروح العالية التي تمنحهم فرصة المنافسة على النتيجة المشرفة حتى تمثل أفضل تعويض عن الخسارة في الدوري.