اتحاد الكرة يرفض تغيير لائحة كأس الرئيس

المصدر: دبي - العوضي النمر

رفض اتحاد الكرة تغيير لائحة بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والإبقاء عليها دون تغيير، التي تشير إلى تطبيق قاعدة 5 زائد واحد من بين الفئات الثلاث المسموح بها من الأجانب والمقيمين ومواليد الدولة، بالنسبة لأندية المحترفين، وتطبيق قاعدة 4 لاعبين من الفئات الثلاث لأندية الدرجة الأول، مع الترحيب بأية مقترحات تقدم من الأندية المشاركة، لتطوير لوائح المسابقة مستقبلاً.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده اتحاد الكرة ظهر أمس في مقره بدبي برئاسة عبد الله ناصر الجنيبي نظراً لاعتذار الرئيس مروان بن غليطة لظروف خاصة.

لا توجد شكاوى

وأكد محمد بن هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، أن لائحة مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الجاري الخاصة بمشاركة اللاعبين الأجانب سليمة وسارية المفعول، ولم يجرِ عليها تغيير، كاشفاً عن أن اتحاده لم يتلقَ أي اعتراض رسمي عليها من قبل الأندية.

وقال في تصريحات صحافية: التعديل الذي حدث على اللائحة السابقة والذي يتيح للأندية قانونية مشاركة الأجانب الأربعة في البطولة جاء بتوصية من لجنة المسابقات في الاتحاد ورفع لمجلس الإدارة الذي أجازه بدوره وأرسل للأندية يوم 23 من يوليو الماضي ضمن التعميم السنوي، التي بدورها لم تبدِ أي اعتراضات عليه، ليتم إجازته في الجمعية العمومية وبالتالي يصبح العمل به قانونياً.

وكان رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن خميس خصاو ذكر في تصريحات إعلامية أول من أمس أن ناديه متضرر من اللائحة التي أفقدت المسابقة مبدأ تكافؤ الفرص بين أندية الدرجة الأولى والمحترفين، حيث يسمح لأندية الهواة بتسجيل محترفين فقط عكس فرق دوري الخليج العربي التي يحق لها تسجيل أربعة، مشيراً إلى أن ناديه سيعترض على الأمر ويصعده لهيئة الرياضة.

وتعليقاً على ذلك أوضح الأمين العام لاتحاد الكرة، أن الاتحاد لم يصله أي اعترض من أي نادٍ في الوقت المحدد عبر قنواته الرسمية، عندما أرسل اللائحة للأندية، سواء في التعميم السنوي بتاريخ 23 يوليو أو تعميم لائحة الكأس في 29 نوفمبر، وأن أبوابه مفتوحة للجميع ويعمل من أجل خدمة الأندية ورعاية مصالحها، لافتاً إلى أن ذهاب نادي دبا الحصن للاعتراض لدى هيئة الرياضة ذلك شأن يخصه وأبواب الاتحاد مفتوحة لتقبل أي مقترحات أو أفكار من جميع الأندية بخصوص اللوائح والنظم الذي تحكم المسابقات.

برنامج

فيما يتعلق بترتيبات معسكر المنتخب الأول الذي يبد من 15 ديسمبر الجاري باعتباره الأخير للأبيض قبل انطلاق نهائيات كأس آسيا 2019 أشار الأمين العام، أن مجلس الإدارة استمع لتقرير من قبل نائب رئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية عبد الله الجنيبي بخصوص المباريات الودية التي سيخوضها الأبيض في المعسكر الحالي، حيث أوضح أن اللجنة تواصلت مع خمسة اتحادات لاختيار منتخبين من بينها للعب مع الأبيض خلال يومي 21، و28 من ديسمبر الجاري، وسيتم الإفصاح عن طرفيهما خلال اليومين المقبلين بعد التوصل لاتفاق معهما.

وعن التأخر في الاتفاق مع المنتخبات قال بن هزام، إن عدم وجود أيام للفيفا في شهر ديسمبر جعل الأمور تسير ببطء قليلاً، موضحاً أنه مع ذلك يبذل الاتحاد جهوده لإيجاد منتخبين للقاء الأبيض ودياً.

دعم

أكّد محمد بن هزام تقديم اتحاد الكرة كل الدعم لنادي العين خلال مشاركته في مونديال الأندية الذي سيقام في أبوظبي خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري، من أجل حسن تمثيل الدولة في هذا المحفل العالمي الكبير.