44 شهراً رحلة التأهل لكأس آسيا

المصدر: كوالامبور- البيان الرياضي

استغرقت رحلة وصول المنتخبات إلى الإمارات، للمشاركة في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2019، والمقرر لها خلال الفترة من 5 يناير إلى 1 فبراير المقبل، 44 شهراً بالتمام والكمال، للتنافس على كأس البطولة القارية الأكبر، التي تجري أحداثها لمدة شهر واحد على الملاعب الإماراتية، وشهدت تصفيات التأهل لأكبر وأفضل حدث كروي في آسيا، والذي يشارك فيه 24 منتخباً، يتنافسون على التاج القاري، وجود 46 منتخباً في المنافسات التأهيلية، بداية من 12 دولة في الدور الأول من التصفيات في مارس 2015.

12 منتخباً

أكد 12 منتخباً بحلول مارس من العام الحالي، تأهلهم لكأس 2019، إلى جانب خوض الدور الأخير من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وهم أوزبكستان والسعودية والإمارات وأستراليا و والصين وإيران واليابان وسوريا وتايلاند والعراق وكوريا الجنوبية، وفي الدور الثالث من التصفيات الخاصة بالبطولة القارية، كان أمام 24 منتخباً فرصة أخيرة للوصول إلى نهائيات كأس آسيا 2019، من خلال الحصول على المركز الأول أو الثاني في مجموعاتهم.

6 مباريات

لعب كل منتخب 6 مباريات على مدار العام مليئة بالأهداف المُذهلة، والجهد الكبير والدراما، وفي النهاية نجحت منتخبات لبنان، كوريا الشمالية، الهند، جمهورية قرغيزستان، الأردن، فيتنام، سلطنة عمان، فلسطين، البحرين، تركمانستان، الفلبين واليمن، في إنجاز المطلوب من خلال ضمان مكانها في النهائيات القارية.

24 منتخباً

بعد ما مجموعه 252 مباراة و820 هدفاً، تم معرفة المنتخبات الـ24 المتأهلة في مارس 2018، والمتأهلون لأول مرة إلى النهائيات القارية، وشهدت التصفيات بعض الإنجازات الكبيرة، وتم التوصل إلى معالم هامة، وحسمت قرغيزستان والفلبين واليمن، تأهلها إلى نهائيات كأس آسيا لأول مرة في تاريخها.

وقعت الفلبين واليمن في المجموعة الثامنة في الدور الثاني من التصفيات، ورغم بعض النكسات، تطور أداء المنتخبين بعد ذلك، وبقي كلاهما من دون هزيمة في الدور الثالث من التصفيات الذي انتهى بحصول المنتخبين على المركزين الأول والثاني وحجز مقعدهما في النهائيات القارية.

فيما أظهرت قرغيزستان أنها ليست سهلة في الدور الثاني من التصفيات بتحقيقها أربعة انتصارات وتعادلين وخسارتين، ما جعلها تحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية، ولم يخيب منتخبها الأمل في الدور النهائي من التصفيات. كان رصيد قرغيزستان، 13 نقطة، ورغم تعادله مع الهند في النقاط، ولكنه تمكن من حجز موقعه في نهائيات كأس آسيا كونه متصدراً للمجموعة الثانية بسبب فارق الأهداف في المواجهات المباشرة مع المنتخب الهندي.

مشوار

بدأت اليمن مشوارها في التصفيات التأهيلية للبطولة القارية منذ عام 2015، وأوقعتها القرعة في المجموعة الرابعة في النهائيات، وستفتح مبارياتها في كأس آسيا 2019 ضد إيران القوية، قبل أن تواجه العراق وفيتنام لاستكمال لقاءاتها في المجموعة.

في حين، وقعت الفلبين وقرغيزستان في المجموعة الثالثة إلى جانب كوريا الجنوبية والصين المنافسين القويين، والهند التي بدأت مشوارها الطويل للوصول إلى نهائيات الإمارات 2019 من خلال الدور الأول للتصفيات في عام 2015.

تفوق منتخب الهند (النمور الزرقاء)، على التجارب والمحن منذ اليوم الأول من التصفيات، وأظهر روحاً قتالية عالية من أجل الاحتفال بظهوره الرابع في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم.

حملة إعلامية لـ«الأحمر»

بتوجيهات من نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم للشؤون الفنية ورئيس لجنة المنتخبات الشيخ خالد بن سلمان آل خليفة، بوضع خطة إعلامية متكاملة لتغطية مشاركة المنتخب الوطني الأول في كأس آسيا 2019؛ كونها أكبر بطولة قارية، عقد المركز الإعلامي للاتحاد اجتماعا برئاسة مستشار رئيس اتحاد الكرة رئيس المركز الإعلامي بالاتحاد عباس العالي بحضور المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني الأول محمد عبدالغفار ومنسق المركز الإعلامي أحمد مهدي وعضو المركز الإعلامي خليل إبراهيم؛ لبحث تنفيذ الحملة الإعلامية لمشاركة المنتخب الأول في النهائيات الآسيوية التي ستقام مطلع العام المقبل. وخلال الاجتماع، تمت مناقشة الجوانب المتعلقة بالحملة الإعلامية تحت شعار (#وطن واحد_فريق واحد_فريق البحرين)، التي تتضمن العديد من الجوانب التحفيزية والترويجية. المنامة - البيان الرياضي