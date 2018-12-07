«أبيض الصالات» يستهل مشوار الآسيوية الليلة

المصدر: الفجيرة - البيان الرياضي

يستهل منتخبنا الوطني لكرة قدم الصالات مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019 في السادسة من مساء اليوم، بمواجهة شقيقه الأحمر البحريني في الجولة الثانية من التصفيات، التي تلعب مبارياتها على ملعب صالة الشيخ زايد الرياضية في الفجيرة.

ويلتقي في المباراة الأولى منتخبا السعودية والكويتي وتلعب غداً في جولة الحسم وتحديد المصير السعودية مع لبنان والإمارات مع العراق وأكد محمد عبيد نجم منتخبنا الأول لكرة الصالات ونادي النصر عن حضور جميع لاعبي المنتخب الأول لتشجيع الأبيض الشاب من المدرجات اليوم وغداً.

وتضم قائمة لاعبي الأبيض كلاً من عبدالله عبيد وغيث الضنحاني وخليفة الحمادي وعلي الحمادي وحمد الزرعوني وعبدالله الجحوشي وهيثم الظهوري وخلفان النقبي وحمدان اليماحي ومحمد الشيباني ومحمد خالد وسلطان خدوم وخلفان عبدالله وحميد الشحي ويضم الجهاز الفني المدربين راشد خليفة والمدرب عبدالرؤوف عمر ومحمد سعيد وتياجو وراشد المغني وعبدالله حسن الدرمكي مدير المنتخب والمشرف العام سعيد العاجل.

وحول آخر تحضيرات الأبيض لمواجهة البحرين اليوم صرح راشد خليفة مدرب منتخبنا مؤكداً أن الإعداد بدأ منذ 5 شهور واكتفى المنتخب بالتجمعات داخلية وخاض مباريات مع فرق الأندية وتمنى التوفيق للاعبي الأبيض وأعرب عن ترحيبه بزملائه المدربين في الدولة وتمنى لهم إقامة طيبة. وقال محمد بوسنيدة مدرب البحرين إن استعدادات منتخبه بدأت متأخرة كون المنتخب حضر بديلاً للمنتخب السوري الذي انسحب من المشاركة.