جماهير الترجي تؤازر فريقها في مونديال الإمارات

المصدر: تونس - صالح قادري

بعد أن ساند الفريق في كافة رحلاته الأفريقية وأثناء المواجهات المصيرية بأعداد غفيرة يستعد جمهور الترجي لمرافقته إلى الإمارات لحضور وقائع مونديال الأندية.

وحسب التقديرات الأولية فإن الجماهير الترجاوية التي ستسافر إلى الإمارات ستكون في حدود الألف أو يزيد.

ويؤكد القائمون على تنظيم رحلات جمهور الترجي أن الرحلة ستتكلف حوالي 3300 دينار تونسي للفرد الوحد لتغطية مصاريف النقل الجوي والإقامة والمعيشة وتذاكر المباريات للفريق التونسي.

فضلا عن 250 ديناراً مقابل الحصول على التأشيرة ومن المنتظر أن تبلغ الرحلات الجماهيرية إلى الإمارات ذروتها أيام 12 و13 و14 الجاري.

أما على جانب تحضيرات الفريق للمونديال التي انطلقت أول من أمس تأكد أن الترجي سيجري مباراة ودية بعد غدٍ الأحد تجمعه بفريق مستقبل سكرة الذي ينشط بالدرجة الثالثة، وهي في إطار استعدادات الفريق والاطمئنان على لاعبيه قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية.

وستكون المباراة الودية قبل المغادرة إلى الإمارات بـ24 ساعة حيث تقرر أن تكون رحلة الترجي إلى الإمارات الاثنين المقبل عبر شركة الطيران الإماراتية، ومن جانب آخرمن المقرر أن يقيم الفريق مساء امس بأحد فنادق مدينة الحمامات السياحية حفلاً بهيجاً سيظهر فيه اللاعبون والجهاز الفني والطبي والإداري بالبدلات الرسمية التي سيتحول بها كامل الوفد إلى الإمارات للمشاركة في مونديال الأندية.