حسن جعفر: نظرة لعادل الحوسني يا زاكيروني

المصدر: دبي-البيان الرياضي

أشاد حسن جعفر مدرب حراس المرمى السابق، بحارس مرمى فريق الشارقة عادل الحوسني، وأثنى على أدائه مع فريقه، وثبات مستواه من جولة لأخرى، وقال إنه لعب دوراً مؤثراً في الحفاظ على فوز فريقه في عدة مواجهات صعبة، ويحافظ على صدارة الشارقة لدوري الخليج العربي حتى الآن، وأضاف أن الحوسني ارتدى قفاز الإجادة في الاختبارات الصعبة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، ونفّذ العديد من المحاولات الناجحة، وتصدى لكرات صعبة، أكدت تميزه في ردة الفعل السريعة، وحرم فرقاً عدة من الفوز أحياناً، أو من إدراك التعادل، ولعلها فرصة لنقول لمدرب المنتخب الوطني الإيطالي زاكيروني، إن عادل الحوسني يحتاج لنظرة منه، وسيكون إضافة جيدة مع خالد عيسى حارس العين، وباقي حراس المنتخب.

ظاهرة جيدة

وفي الجولة الثانية عشرة، التي شهدت 25 هدفاً، تألق عادل الحوسني أمام فريقه السابق الوحدة، وأنقذ مرماه من أهداف عدة، بالرغم من إصابة مرماه بهدفين، مسؤولية دفاعه، إلا أنه كان نجم فريقه، وأضاف جعفر أن عادل الحوسني هو الشقيق الأصغر لعلي الحوسني حارس عجمان، المتألق مع فرقته حالياً، وهما حارسان سابقان بالوحدة، وهذا يدل على أنهما يلعبان بإخلاص للفرق التي يلعبان لها، وهي ظاهرة جيدة لحارسين شقيقين في دوري المحترفين.

تألق الحراس

وتابع جعفر: تألق أكثر من حارس في هذه الجولة، وكانوا صمام أمان لفرقهم، مثل خالد السناني حارس الظفرة أمام الجزيرة، وفهد الضنحاني حارس بني ياس أمام شباب الأهلي، وقال إن من أهم واجبات حارس المرمى، أن يكون مرشداً جيداً لفريقه، ومنبهاً لدفاعه للأماكن المطلوب تغطيتها، والدفاع عن الثغرات الخطيرة أثناء المباريات، وأن يتمتع باليقظة الكاملة، وأن تكون لديه القدرة على التركيز، وعدم تشتيت انتباهه خارج المباراة لأي سبب.

تميز

لا يزال تألق خالد عيسى حارس العين مستمراً، وله دور كبير في تصدر فريقه، حيث تصدى لأكثر من كرة قوية، أمام هجوم الوصل، خاصة تعامله مع الكرات العرضية والرأسية بثقة وثبات، وكان من ضمن أسباب فوز فريقه على الوصل ويستحق 8 درجات.

تسديدة

«غلطة الشاطر بألف» مثل ينطبق على حارس الوحدة راشد علي، الذي ظل يقظاً ونجماً فوق العادة حتى أصيب مرماه بثلاثة أهداف أمام الشارقة، ويتحمل مسؤولية الهدف الثاني بسقوط الكرة من يده لعدم التمركز الجيد أمام المرمى، والهزيمة يتحملها فريقه بالكامل، ويستحق 5 درجات.