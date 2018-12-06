ليما يضاعف حيرة الوصلاوية

المصدر: دبي - عزالدين جاد الله

حالة من الحيرة انتابت جمهور الوصل، بعد الانتقادات التي طالت المحترف البرازيلي بالفريق فابيو دي ليما، عقب اللقاء الذي جمع الوصل بنظيره العين في الجولة 12، وانتهى لصالح الزعيم 3-1، وسط تراجع مخيف لترتيب الفريق في الدوري إلى المركز الـ12، ما فتح باب الانتقادات ضد اللاعب.

وبلغة الأرقام تباطأ الحس التهديفي للنجم الوصلاوي محرزاً 7 أهداف فقط بالرغم من مرور 12 جولة على الدوري.

ونجح ليما في تسجيل 103 أهداف منذ قدومه للوصل، حيث نجح في الموسم الأول له في 2014-2015 في تسجيل 17 هدفاً، وفي موسم 2015-2016 أحرز 27 هدفاً، وفي 2016-2017 سجل 29 هدفاً، وفي موسم 2017-2018 أحرز 23 هدفاً.