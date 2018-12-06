تيغالي حزين لضياع الأهداف هباءً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

رغم أهداف سيباستيان تيغالي مهاجم الوحدة الغزيرة، ومنافسته الدائمة على لقب هداف دوري الخليج العربي، وإحرازه 11 هدفاً الموسم الحالي في المسابقة؛ إلا أن الحزن يسيطر على الهداف الأرجنتيني بسبب نتائج «العنابي»، وعدم مساعدة أهدافه على تحقيق الانتصارات في الفترة الأخيرة.

تيغالي الهداف التاريخي للوحدة أبدى حزنه؛ لأن أهدافه لا تساعد الفريق على الفوز، وقال: «بالطبع حزين لأن الأهداف التي يسجلها الفريق لا تساعدنا على الفوز، وحزين كذلك لأننا خسرنا مباريات سهلة، يجب علي أن أسجل أهدافاً أكثر وإنهاء الفرص بشكل أفضل لأن الفريق هو الأهم وليس الأرقام الشخصية».