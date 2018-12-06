بني ياس يعطي «الخبز للخباز»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد السماوي علو كعبه بالفوز الذي حققه على ضيفه شباب الأهلي بثلاثية بيضاء، أمس الأول، في الجولة 12 من دوري الخليج العربي، بعد أن تفوق على منافسه مقدما مباراة رائعة، قادت الفريق إلى المركز الثامن بـ 15 نقطة، فيما بقي شباب الأهلي في الترتيب الرابع بـ 22 نقطة.

ووضحت ملامح عودة بني ياس من جديد إلى دوري المحترفين، حينما حرصت شركة الكرة على منح الخبز للخباز، بتسليم ملف التعاقدات للجنة فنية تضم قدامى اللاعبين بقيادة عبد الله الغيلاني، ودرست أكثر من 30 سيرة ذاتية للاعبين الأجانب، ورفض الجميع الاعتماد على «مقاطع الفيديو»، وهذا ما جعل النادي يتعاقد بهدوء ودون استعجال مع الأجانب.