إسماعيل مطر.. مثال التفاني

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

جاء قرار إدارة نادي الوحدة بتمديد عقد نجم وقائد الفريق الأول إسماعيل مطر بتوجيهات سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي ليسعد «الوحداوية» وكخطوة تؤكد تقدير النادي للاعب وعطائه ومستواه المتميز الذي يقدمه خلال الموسم الحالي وعلى مدار السنوات الطويلة الماضية، وبما يسهم معنوياً في عودته سريعاً للملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الوحدة والشارقة من أجل اللحاق بالمنتخب الوطني في نهائيات كأس آسيا يناير المقبل.

وتفاعل الشارع الرياضي بشكل عام وجماهير الوحدة بشكل خاص مع قرار تمديد عقد «سمعة» حتى عام 2020، مؤكدين أنه يستحق عن جدارة الاستمرار في الملاعب في ظل المستوى المميز الذي ظهر به في الموسم الحالي، إذ قدم اللاعب مثالاً في العطاء والتفاني وهو الذي تجلى في المباراة الأخيرة للوحدة أمام الشارقة بعد تعرضه للإصابة إلا أنه تحامل على نفسه وأكمل المباراة للنهاية رغم قوة الإصابة، حيث توجه بعدها إلى المستشفى لإجراء الأشعة التي أثبتت إصابته بكسر في «عظمة» الوجه وحاجته إلى جراحة عاجلة.

وعلق أحمد الرميثي رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة على قرار تمديد عقد إسماعيل مطر مشيداً بدعم ورعاية سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي لأبنائه اللاعبين، مشيراً في الوقت ذاته إلى المستوى اللافت الذي ظهر به مطر خلال الموسم الحالي والمواسم السابقة.

وقال إن إسماعيل مطر رمز من رموز النادي ووجوده في الفريق يقدم الحافز لجميع اللاعبين وبالأخص العناصر الشابة، ونتمنى لـ «سمعة» التوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة.

كما تقدم الدكتور جمال الحوسني عضو مجلس إدارة شركة الكرة المتحدث الرسمي باسم الشركة بالشكر لسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي على توجيهاته بتمديد عقد إسماعيل مطر، مؤكداً استحقاق اللاعب هذه المبادرة والمكانة التي يحظى بها في الوحدة، وقال:«مطر نموذج للاعب المثالي الذي يحافظ على نفسه وإمكانياته الفنية والبدنية بدليل المستويات المميزة التي قدمها خلال الموسم الحالي، وهو ليس بمجرد لاعب في الفريق بل أيقونة أثبتتها مسيرته الحافلة بالإنجازات وعطائه الغزير سواء مع الوحدة أو المنتخب الوطني، ولذلك عطاؤه كان محل تقدير قيادة النادي وإدارته وجمهوره، وبالتأكيد فإن تمديد عقده واستمراره يصب في مصلحة الفريق نظراً لأهميته كقائد للفريق».

وأعربت جماهير الوحدة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لنجم العنابي والكرة الإماراتية في ظل غيابه عن الملاعب لمدة 4 أسابيع للعلاج من الإصابة، حيث يبدأ اللاعب خلال يومين برنامج العلاج عقب إجراء عملية جراحية تمهيداً لعودته للملاعب.