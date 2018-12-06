الخديم يعذّب أصدقاء الأمس في الجولة 12

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

قدم ظهير كلباء الأيسر اللاعب عمر الخديم واحدةً من أجمل مبارياته هذا الموسم أمام فريقه السابق دبا الفجيرة، الذي زاد على ألوانه لأكثر من خمسة مواسم ماضية، لكنه وخلال المباراة التي انتهت بفوز النمور على النواخذة بنتيجة 3-1 أبدع اللاعب كما لم يبدع من قبل، وكان بمثابة الشعلة المتقدة في صفوف كلباء.

وعرف مدرب النمور الإيطالي فيفاني كيف يختار اللاعب عمر الخديم لمثل هذه المباريات، وذلك لما يملكه الأخير من خبرات ودراية بفريقه السابق ولاعبيه (أصدقاء الأمس)، وساهم الخديم في صناعة الفوز الذي حققه فريقه، وذلك بعد مرور 8 جولات لم يذق فيها كلباء حلاوة الانتصار، بعد أن تسبب اللاعب في الهدف الثاني لفريقه.

ولم يتوقف الخديم عند هذا الحد، بل وأنقذ مرمى فريقه من هدف محقق بعد تصديه للكرة التي تخطت الحارس، وكادت أن تلامس الشباك لتنشق الأرض وتخرج الخديم الذي حوّلها بصعوبة إلى ركنية. وحرم اللاعب صديقه السابق في دبا الفجيرة أحمد إبراهيم من التقدم، بعد أن حدّ من خطورته وأخرجه من المباراة دون أن يتمكن من زيارة شباك كلباء لينصب الخديم نفسه نجماً للمباراة.