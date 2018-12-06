طريقة العين ثابتة والوصل متغير

المصدر: دبي - البيان الرياضي

لعب فريق العين بتشكيلته الثابتة وبطريقة 4/‏‏2/‏‏3/‏‏1، وبالاعتماد على الأطراف عن طريق كايو، جهة اليمين وحسين الشحات وبيرغ رأس حربة، ووضحت منذ البداية، سيطرة الزعيم على منطقة الوسط، ونجح في ذلك، مستغلاً حالة الارتباك في فريق الوصل، وسجل منها الهدف الأول في الدقيقة 19 بعدها كان العين هو الأفضل من خلال التحركات الجيدة، حيث سنحت العديد من الفرص الخطيرة كاد أن يسجل فيها فريق العين أكثر من هدف في الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل اللاعب كايو الهدف الثاني للزعيم في الدقيقة 47، في ظل تغير أداء فريق الوصل في الشوط الثاني بعد التغيير الهجومي لمدربه بإشراك علي صالح مكان محمد سرور المصاب، حيث كثف الإمبراطور من هجومه عن طريق فينيسوس دي ليما، الذي كان أفضل لاعبي الوصل، والذي استطاع تسجيل هدف عن طريق إسماعيل أحمد في خطأ مرماه بعد تسديدة خميس إسماعيل، بعدها أضاع فريق الوصل العديد من الفرص الخطيرة، خاصة محاولة فابيو ليما من هجمة مرتدة، والتي كاد أن يتعادل بها للوصل، قبل أن تشهد الدقيقة 88 تسجيل حسين الشحات الهدف الثالث للعين.

5 مدافعين

الحقيقة، على الطرف الآخر فريق عجمان بتعادله مع الإمارات بهدف لكل منهما، لعب من أجل الفوز، مستغلاً النتائج السلبية للصقور، حيث تقدم في البداية بتسجيل هدف للاعب ستانلي، بعد أن اطمأن فريق عجمان على الهدف، عمل مدربه أيمن الرمادي على «سحب» لاعب وسط، ولعب بخمسة مدافعين للسيطرة على منطقة الـ 18، لكن ومن كرة عرضية، سجل اللاعب حسام لطفي هدف التعادل للصقور في الوقت القاتل.

4 نقاط

في السياق، فاز فريق اتحاد كلباء على دبا الفجيرة 3/‏‏2، سجل منها هدافه تومي توبار هدفين، وسجل مدافع الفريق درويش محمد هدفاً في مرماه، حيث بات موقف فريق دبا محرج جداً وهو يقبع في المركز الأخير بـ 4 نقاط فقط، ما يعني ارتفاع مؤشر هبوطه بشكل كبير جداً مقارنة مع أقرانه من الفرق المتنافسة معه على النجاة من دوامة المراكز الأخيرة في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري.