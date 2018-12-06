الأخطاء الدفاعية سمة لقاء الملك والعنابي

المصدر: تحليل: إسماعيل راشد

الأخطاء الدفاعية آفة قاتلة للفرق جميعاً، وتتسبب في أهداف عكسية في بعض الأحيان، ونوه إسماعيل راشد بأن مباراة الوحدة والشارقة، شهدت الكثير من الأخطاء الدفاعية من الفريقين، وإن كانت أخطاء مدافعي الوحدة أكثر، واستغلها هجوم الشارقة بصورة أمثل، نظراً للتفاهم بين ويلتون وكونرادو وريان منديز.

وضع الشارقة تركيزه على عمق دفاع فريق الوحدة، الذي لم يستطع إيقاف هجمات الملك، ونجح في ذلك بتسجيل هدفين عن طريق شوكوروف من تمريرة ويلتون، في ظل عدم وجود رقابة من مدافعي الوحدة، وفي المقابل، لم يكن فريق الوحدة جيداً في هذا الشوط، نظراً لإجادة فريق الشارقة تضييق المساحات في وسط الملعب، إلا أن الدقيقة 42 شهدت تسجيل مهاجم الوحدة تيغالي هدف التعادل برأسية متقنة.

وفي الشوط الثاني من المباراة، بدأ الفريقان باللعب المفتوح، وإن كان الشارقة الأفضل من حيث الانتشار والأكثر قدرة على الارتداد الدفاعي بأقل عدد من الأخطاء في التمركز، إلى أن سجل الهدف الثاني عن طريق محترفه ويلتون من تمريرة زميله ريان منديز في الدقيقة 85.