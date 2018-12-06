أفضلية البركان أمام الصقور

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهدت مباراة الإمارات وعجمان، التي انتهت بالتعادل 1/‏‏‏1، في شوطها الأول أفضلية للبركان بالاستحواذ والاعتماد على ثنائي الهجوم ستانلي وتيام، إضافة إلى فاندر فييرا من خلفهم، ونجح عجمان في سيطرته بعمل ضغط عالٍ على فريق الإمارات، بهدف عدم إعطائه الفرصة في التمرير بانسيابية، حيث سجل مهاجمه ستانلي في الدقيقة 76 هدف عجمان.

وفي الشوط الثاني، مارس فريق الإمارات الضغط، حيث أجرى مدرب الصقور جلال القادري العديد من التغييرات في خط الهجوم بدخول حسام لطفي وعيسى علي، ما أسفر عن إحراز هدف التعادل الثمين في الدقيقة 93 من المباراة.