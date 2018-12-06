كلباء يفرض شخصيته

فرض فريق كلباء أسلوبه المعتاد في مباراته أمام مضيفه دبا الفجيرة، باللعب على الهجمات المرتدة، في وجود جوجاك كصانع لعب ممتاز، والمهاجم تومي توبار، الذي يسجل من أنصاف الفرص، حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة 42 من الشوط الأول، وذلك بمراوغته أكثر من لاعب، مستغلاً القوة الجسمانية له، وكان فريق كلباء الأفضل في هذا الشوط، من العديد من النواحي، منها الفني، ومنها البدني، حيث كان التفوق الفردي واضحاً لصالح النمور على حساب النواخذة الذين لم يظهروا بالمستوى المأمول.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء دبا الفجيرة بتسجيله هدف التعادل من ركلة ركنية، عن طريق يحيى جبران في الدقيقة 55، لعبها رأسية، ومن خطأ، سجل اللاعب درويش محمد لاعب دبا الفجيرة في مرماه، إلا أن دبا لم يستغل حالة الارتباك في فريق كلباء، الذي وضح على لاعبيه الإرهاق، وبدأ المستوى ينخفض كثيراً، دون أن يستغل ذلك النواخذة، فكان العقاب هجمة مرتدة، سجل منها اللاعب سيو من تمريرة تومي توبار، محرزاً الهدف الثالث لكلباء.