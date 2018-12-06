شرطة عجمان تطلق بطولة عام زايد

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

أعلنت اللجنة الرياضية في القيادة العامة لشرطة عجمان، عن إطلاق فعاليات بطولة عام زايد لكرة القدم الأولى 2018 على مستوى القيادات الشرطية، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي الرامي إلى تقديم الخدمات الإدارية كافة وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة الرياضية بشرطة عجمان في مركز شباب عجمان، بحضور مديري الفرق الرياضية في القيادات الشرطية، لتنطلق البطولة من 16 حتى 30 ديسمبر الجاري على ملاعب كواترو الرياضي. وقال النقيب خميس ثاني فيروز مدير البطولة، إن البطولة جاءت تحت عنوان بطولة عام زايد، تحقيقاً لتوجه القيادة الرشيدة باعتماد عام 2018 عام زايد، وهي تنمي الروح الرياضية بين الفرق المشاركة، وتوحد الجهود لتميز النشاط الرياضي الموحد بين قيادات الشرطة.