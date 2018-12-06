تصفيات آسيا لشباب الصالات تنطلق اليوم

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

يشهد مجمع زايد بالفجيرة في الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم انطلاقة مباريات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات آسيا لشباب كرة قدم الصالات، بمشاركة منتخبات غرب آسيا الإمارات والبحرين والعراق في المجموعة الأولى، والسعودية والكويت ولبنان في المجموعة الثانية، وتأتي البطولة تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

من جانبه، يستعد منتخبنا الوطني لبدء المشوار في التصفيات بمواجهة شقيقه البحريني في السادسة من مساء غد وتسبقها مباراة السعودية و الكويت ويلتقي منتخبنا في الجولة قبل الأخيرة مع المنتخب العراقي، في حين، يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره اللبناني وبعد التعرف إلى ترتيب المجموعتين يلتقي الثواني في مباراة فاصلة من أجل حسم البطاقة الثالثة لإكمال فريق غرب آسيا في النهائيات.