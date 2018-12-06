عقوبات قصات الشعر تعود من جديد

أعادت لجنة الانضباط عقوبات قصات الشعر بعد فترة توقف، حيث عاقبت حسن زهران لاعب عجمان بغرامة مالية 1000 درهم، ولفت نظره لعدم التزامه بتعميم قصات الشعر، من قبل اتحاد الكرة، وعاقبت مدرب الفجيرة هيشك 1000 درهم بسبب مطالبته بتطبيق تقنية الفيديو خلال أحد قرارات حكم مباراة فريقه أمام الظفرة بالجولة 11 لدوري الخليج العربي، كما غرمت الانضباط نادي بني ياس 20 ألف درهم؛ بسبب تكرار سلوكيات جماهيره تجاه الحكم في مباراة الفريق أمام كلباء.

ووجهت لجنة الانضباط الشكر والتقدير إلى إدارة نادي الجزيرة على التزامها بتسديد مستحقات مالية لبعض لاعبيه السابقين، وتسليم الشيكات إلى لجنة الانضباط التي قامت بدورها بتسليمها لأصحابها، فيما عدا شيك واحد لم يحضر صاحبه لاستلامه، وتعهد الجزيرة بتقديم شيك بمستحقات وكيل أحد لاعبيه السابقين خلال اجتماع اللجنة المقبلة ليغلق النادي ملف مستحقات لاعبيه.