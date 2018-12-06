«المحترفين» تحدد مواعيد الجولة 7 للكأس

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت لجنة دوري المحترفين، عن مواعيد مباريات الجولة السابعة والأخيرة لمسابقة كأس الخليج العربي، المقرر إقامتها يومي 20 و21 الجاري، حيث تقام ثلاث مباريات ضمن المجموعة الأولى يوم الخميس، بلقاء يجمع اتحاد كلباء وف شباب الأهلي دبي باستاد اتحاد كلباء في الرابعة وخمس وأربعين دقيقة، بينما يحل الوصل ضيفاً على بني ياس بالشامخة في السابعة والنصف مساء، ويستضيف دبا منافسه عجمان باستاد الفجيرة في نفس التوقيت.

وتستكمل مباريات الجولة بإقامة ثلاثة لقاءات في المجموعة الثانية، يوم الجمعة، تنطلق جميعها في السابعة والنصف مساء، فيواجه الإمارات ضيفه الشارقة باستاد نادي الإمارات، ويحل النصر ضيفاً على الفجيرة باستاد الفجيرة، ويستقبل الظفرة الجزيرة على استاد حمدان بن زايد بمدينة زايد.