ماجد عبد الله: تجربة الإمارات لا مثيل لها

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قال ماجد عبد الله نجم الكرة السعودية الأسبق وسفير بطولة كأس آسيا الإمارات 2019 وأفضل لاعب في آسيا ثلاث مرات: «إن نسخة الإمارات 2019 ستكون تجربة لا مثيل لها للجميع، موضحاً أن كرة القدم قوية جداً بفضل قدرتها على توحيد مختلف الأشخاص معاً، ولا شيء يضاهي تمثيل منتخب البلاد في أكبر المحافل الدولية». وأضاف الأسطورة: هذه هي أكبر نسخة على الإطلاق من كأس آسيا وبالتالي يمكن للمزيد والمزيد من الجماهير أن تشارك بها وسيكون هناك ارتباطاً قوياً بين اللاعبين والجماهير في هذه النسخة.

من جانبه، أكد عارف حمد العواني مدير البطولة: «أن نجاح البطولة يُقاس بمدى رضاء الجماهير عن التجارب التي عايشوها، نريد للجماهير أن تستمتع بأجواء رائعة في الملاعب أثناء مشاهدتها للمباريات، فهذه لعبة للجميع من كل الثقافات والخلفيات ونحن نريد للجمهور أن يحصل على تجربة ممتعة خلال أربعة أسابيع من الإثارة الكروية».

من جانبه، قال محمد الشاطري مدير برنامج المتطوعين «يقدم المتطوعون بعداً إضافياً من المتعة والحماس والالتزام للعديد من الأحداث في الإمارات بشكل عام، وكأس آسيا الإمارات 2019 هو أكبر حدث على الإطلاق، ما يجعل الآلاف يسعون للعمل التطوعي من خلاله«. وأوضح:»توجد الكثير من الأدوار المثيرة خلف الكواليس لمن يريدون الحصول على خبرة لا تقدر بثمن».