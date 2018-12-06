روابط الأندية.. خلية نحل لدعم «الأبيض»

المصدر: دبي - علي الظاهري

تشهد الفترة الحالية، تحركاً كبيراً من قبل روابط الأندية والمشجعين، لمساندة المنتخب الوطني الأول في بطولة كأس أمم آسيا 2019، التي تستضيفها الدولة من 5 يناير حتى مطلع فبراير المقبل. وحرص العديد من روابط الأندية، على التنسيق والتعاون في بينها، وبحث جميع الطرق والوسائل المتاحة لدعم «الأبيض»، في مشهد يعكس تلاحم الجميع، كخلية نحل لدعم منتخبنا في البطولة القارية.

وأكد فهد المنصوري منسق جماهير الوحدة، أن عملية التنسيق جرت مع المجموعات الأخرى في الأندية، حيث سيتكاتف الجميع لدعم «الأبيض»، وتمت مخاطبة اتحاد الكرة بخصوص بعض المتطلبات، مثل توفير باقة تذاكر لرابطة مشجعي المنتخب، تضم أشخاصاً من مختلف الأندية، مشيراً إلى أن الرابطة والجمهور، وجهان لعملة واحدة، من أجل خدمة ودعم المنتخب.

وكشف المنصوري عن تصميم «تيفو» خاص باستضافة كأس آسيا في الإمارات، وآخر لدعم المنتخب، سيرفعه الجمهور في مباراة الافتتاح، وتم تخصيص لجنة تضم أعضاء من مختلف الأندية، للإشراف على «تيفو» المنتخب، الذي سيستخدم في كل مباراة، موضحاً أن أبرز المتطلبات في الاجتماع الأخير مع اتحاد الكرة، تتمثل في توفير معدات التشجيع والزي الموحد وغيرها، إضافة إلى طرح فكرة دعوة مجندي الخدمة الوطنية، لمساندة المنتخب في كأس آسيا.

واجب وطني

من جانبه، قال حريز المنهالي رئيس جمعية جماهير بني ياس، إن دعم «الأبيض»، هو واجب وطني على كل فرد من أبناء الإمارات، وبدوره، حرص على استثمار جهود طلبة المدارس، من أجل مؤازرة المنتخب، وزار في الأيام الماضية عدداً من المدارس، تمهيداً لإطلاق حملة تستهدف شريحة الطلبة لمساندة منتخبنا الوطني في العرس الآسيوي، موضحاً أنه عازم على زيارة العديد من الأحياء والبيوت، لطلب مساندة جميع شرائح المجتمع ومختلف أطيافه في المهمة الوطنية.

وأشار المنهالي إلى أن نادي بني ياس، سيحرص على توفير حافلات نقل في مباريات المنتخب، وعلى جميع الأندية، المضي على نفس النهج، متمنياً من اللجنة المنظمة، إطلاق المزيد من الحملات الترويجية، مع اقتراب موعد انطلاق كأس أمم آسيا 2019 عموماً، وعن المنتخب الوطني على وجه الخصوص، سواء عبر نشر الإعلانات في الشوارع، أو من خلال قنوات التسويق الأخرى.

وتطرق المنهالي إلى الاجتماع التنسيقي الذي عقد في الفترة الأخيرة مع اتحاد الكرة، وقال إن أبرز المطالب تلخصت في توفير النقل، وبعض المستلزمات الأخرى، مثل توفير الوشاح الخاص بالمنتخب، وقمصان موحدة، وغيرها من الأشياء الأخرى الواجب توفيرها لجماهير الأبيض، مشدداً على ضرورة إطلاق مجلس جماهيري دائم للمنتخب، ما سيسهل عملية التنسيق في عملية التشجيع.

24

تقام البطولة بمشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخها، وضعت القرعة الإمارات، مستضيفة البطولة، على رأس المجموعة الأولى، إلى جانب كل من: البحرين والهند وتايلاند، بينما ستحاول أستراليا حاملة اللقب الوصول إلى النهائي للمرة الثالثة على التوالي، في حين تنافس كل من اليابان والسعودية وإيران وكوريا الجنوبية على لقب البطولة عقب مشاركتهم في كأس العالم 2018 بروسيا.

توزعت المنتخبات الـ 24 المشاركة في البطولة على 6 مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات، ويلعب كل منتخب مع باقي المنتخبات في مجموعته، ليتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الستة عشر، ويبدأ دور ثمن النهائي بنظام (خروج المغلوب)، ليتأهل إلى الدور نص النهائي 4 منتخبات، يلتقي الفائزان منها في نهائي البطولة في الأول من فبراير على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

30

30 يوماً فقط تتبقى على انطلاقة بطولة كأس آسيا الإمارات 2019 التي ستقام على مدار أربعة أسابيع وفي أربع مدن خلال الفترة من 5 يناير إلى 1 فبراير، وخلال الأسابيع الأخيرة شارك بالفعل مائة ألف من محبي الرياضة في عدد من الفعاليات المجتمعية من برامج مدرسية وحملات ترويجية تفاعلية بالإضافة إلى مبادرات للمتطوعين وأخرى لسفراء ممثلين للجاليات المقيمة في الإمارات.