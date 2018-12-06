60 حكماً يديرون مباريات كأس آسيا «الإمارات 2019»

المصدر: كوالالمبور- البيان الرياضي

مع توسيع بطولة كأس آسيا، لتضم 24 منتخباً بدلاً من 16، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن تعيين 60 حكماً (30 حكماً رئيسياً، و30 حكماً مساعداً) من أجل إدارة مباريات كأس آسيا 2019 في الإمارات، والتي تنطلق يوم 5 يناير 2019. بالإضافة إلى هذه القائمة التي تعتبر الأكبر في تاريخ البطولة، فإن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أعلن تعيين 4 حكام احتياط، كما تنوعت قائمة حكام البطولة لتتوزع على 19 من الاتحادات الوطنية الأعضاء، وتمثل المناطق الجغرافية الخمس في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

أفضل حكام

وتم اختيار أفضل حكام قارة آسيا بالاعتماد على قدراتهم ومعرفتهم الفنية ومهارات الإدارة واللياقة البدنية، وينتظر أن يقوم الحكام بعدة مهام من ضمنها حكم مساعد إضافي، حكم مساعد احتياطي، إلى جانب حكم فيديو مساعد، وسيتم تطبيق نظام الفيديو المساعد، اعتباراً من الدور ربع النهائي.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: «يشدد إطار الرؤية والمهمة في الاتحاد الآسيوي، على رغبتنا القوية في الحصول على مكانة رائدة عالمياً، وتعزز التميز العالمي لحكامنا من خلال اختيار رقم قياسي بلغ 16 حكماً لإدارة مباريات كأس العالم هذا العام».

وأضاف: «اليوم نعلن عن أكبر قائمة من الحكام لإدارة مباريات كأس آسيا في الإمارات، وأود أن أهنئ حكامنا على هذا التكليف من أجل إدارة أكبر وأفضل نسخة في تاريخ كأس آسيا».

كما أوضح: «توسيع بطولة كأس آسيا، كان قراراً استراتيجياً لن تقتصر فائدته على الفرق واللاعبين فقط، بل إنها تمتد إلى جميع جوانب تطوير كرة القدم، بما في ذلك تعزيز فرص حكامنا من أجل البروز على أعلى المستويات».

برنامج

إلى جانب القائمة الأساسية للحكام، فقد أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن تكليف طاقم حكام من كونكاكاف، بقيادة الحكم المكسيكي سيزار اروتور الذي شارك في إدارة مباريات كأس العالم 2018، ضمن برنامج التبادل بين الاتحادين القاريين، وينتظر في المقابل أن يشارك طاقم حكام آسيوي في إدارة مباريات الكأس الذهبية لاتحاد كونكاكاف العام المقبل.

إعداد الحكام

ويشار إلى أن عملية إعداد الحكام وانتقاءهم من أجل إدارة مباريات كأس آسيا بدأت منذ نهاية النسخة الماضية عام 2015 في أستراليا، وخلال هذه الفترة شارك الحكام في 10 دورات، من أجل ضمان تناسق القرارات والوصول إلى أعلى المستويات.

وتنطلق دورة الإعداد الأخيرة للحكام في أبوظبي قبل 5 أيام على انطلاق كأس آسيا 2019 في الإمارات، وسيتم خلالها التركيز بشكل كبير على تطبيق نظام الفيديو المساعد.