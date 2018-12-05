فوز «العميد».. ومفاجأتان للظفرة وبني ياس

المصدر: دبي - عدنان الغربي - أبوظبي - أحمد عيسى

في يوم المفاجآت بالجولة 12 لدوري الخليج العربي لكرة القدم عرقل الظفرة فريق الجزيرة في صراعه على الصدارة مع الشارقة والعين، وفاز عليه 3 - 2، وتجمد «فخر أبوظبي» عند 25 نقطة.

وخسر شباب الأهلي بنتيجة غريبة أمام بني ياس 0 - 3. وشهدت جولة الأمس فوزاً مستحقاً للنصر على الفجيرة 2 - 0 على استاد زعبيل بنادي الوصل، سجل الهدفين البرازيلي ماركينيوس غابرييل ونيغريدو في الدقيقتين 27 و 33، ووصل «العميد» إلى النقطة 15 في المركز التاسع.

وشهدت مباراة بني ياس وشباب الأهلي فوزاً ثميناً لـ «السماوي» 3 - صفر، سجل الثلاثية بيدرو كوندي «هدفان: ق 36 من ركلة جزاء، و ق 78»، وأضاف الثالث ليروي جورج من ركلة جزاء «ق 81»، وشهدت المباراة طرد لوفانور نجم شباب الأهلي في الدقيقة 67 من عمر اللقاء. وفي المباراة الرابعة تعادل الإمارات وعجمان 1 - 1 في الدقيقة 93.