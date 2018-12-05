«لطفي 93» ينقذ «الصقور» أمام «البركان»

المصدر: رأس الخيمة - علي شدهان

أنقذ المصري حسام لطفي «من فئة مواليد الدولة» أمس فريقه الإمارات من هزيمة محققة بتسجيله هدف التعادل بشباك ضيفه عجمان في الدقيقة 93 من زمن مباراة الفريقين بالملعب الخضراوي برأس الخيمة والتي انتهت على وقع التعادل 1 - 1 ضمن الجولة 12 لدوري الخليج العربي.

وبهذه النتيجة، رفع «الصقور» رصيده إلى النقطة 9، و«البركان» إلى النقطة 17، متشبثاً بمركز مميز مع فرق النصف الأول من لائحة الترتيب العام للبطولة.

دخل فريق الإمارات المباراة سعياً إلى حصد النقاط الثلاث التي تعد طوق نجاة للفريق، وتخرجه من عنق الزجاجة، وجسد ذلك عبر سلسلة هجمات اتسمت بنوع من الخطورة، خصوصاً تلك التي أهدرها وليد عنبر في الدقائق 25 و28 و44، والفرصة التي أضاعها زميله الإيفواري بكاري كونيه في الدقيقة 45.

وفي المقابل، ظهر فريق عجمان بصورة مغايرة للمتوقع منه في الشوط الأول، واتسم أداؤه بعدم الجدية التي غالباً ما يظهر عليها، خصوصاً عندما يلاقي الفرق الكبيرة التي تنافس على درع الدوري، على خلاف أدائه مع أقرانه من الفرق التي تنشط في المراكز الأخيرة، وهو ما شكل علامة استفهام واضحة.

وتواصل أداء الفريقين بذات «الوتيرة» في الشوط الثاني الذي شهدت دقيقته الـ74 فرصة خطيرة لمحترف «البركان» ستانلي، الذي نجح في الدقيقة 75 في ترجيح كفة فريقه بتسجيله هدف السبق لعجمان من كرة رأسية محكمة، كاد أن يعززها زميله فاندر فييرا بهدف ثانٍ في الدقيقة 88، لكن سلطان حسين مدافع «الصقور» نجح في إبعاد كرته في الوقت المناسب، قبل أن يتمكن حسام لطفي من إدراك التعادل لفريق الإمارات في الدقيقة 93، لتنتهي المباراة بنتيجة 1- 1.