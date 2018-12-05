سانتوس الظفرة يصعق الجزيرة بثلاثية

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

فجّر الظفرة واحدة من المفاجآت المدوية في دوري الخليج العربي بفوزه على ضيفه الجزيرة 3-2 في لقاء الفريقين أمس بالجولة 12، بعد مباراة قوية، ونال الظفرة أفضلية النتيجة فيما تفوق «فخر أبوظبي» في السيطرة خاصة في الشوط الأول.

ويدين الظفرة بالفضل في فوزه الثمين للبرازيلي رومولو دوس سانتوس، الذي أحرز «هاتريك» في الدقائق «26+77+ 89» مفجراً غضبه في مرمى الجزيرة بأول أهدافه في الدوري بعد صيام 7 مباريات عن التسجيل بمعدل 630 دقيقة، وأحرز للجزيرة علي مبخوت هدفين في الدقيقتين 87 و «90+4»من ركلة جزاء، وبفوزه رفع الظفرة رصيده إلى 13 نقطةوتجمد الجزيرة عند 25 نقطة .

واعتلى علي مبخوت مهاجم الجزيرة صدارة هدافي الدوري، بهدفيه في شباك الجزيرة ووصل إلى 15 هدفاً متفوقاً على أيلتون لاعب الشارقة.تفاصيل

دخل الظفرة المباراة بتغيير واضح في طريقة اللعب والتشكيلة واعتمد الصربي رازوفيتش مدرب الفريق لأول مرة على طريقة اللعب 5 - 4 - 1، في غياب عدد من العناصر الأساسية مثل عبد الله الرفاعي وخالد باوزير وأحمد علي وخالد الدرمكي، لكنه نجح في تقديم مباراة جيدة وتحقيق المفاجأة بفوزه على الجزيرة الذي يسعى للقب فيما يعمل الظفرة على تفادي شبح الهبوط .

تفوق

وضح تفوق هجومي للجزيرة في البداية مع تراجع الظفرة الذي اعتمد على أسلوب لعب دفاعي كامل، ونجح البرازيلي رومولو دوس سانتوس في تسجيل الهدف الأول للظفرة «ق 26»، من خطأ يتحمله دفاع الجزيرة والحارس علي خصيف، ليرد الجزيرة بهجمة سريعة انتهت بتسديدة قوية لعلي مبخوت من داخل المنطقة الخطرة أبعدها المدافع أمين عطوشي.

ولاحت فرصة أخرى أمام الجزيرة عند الدقيقة 32 لتعديل النتيجة من مخالفة مع خلفان مبارك لكن ليوناردو نفذها بطريقة خاطئة لترتطم في حائط الصد .

تحرر

وفي الشوط الثاني عادت المباراة أكثر قوة مع تحرر الظفرة من الدور الدفاعي، لكن الجزيرة كان الأكثر هجوماً وحاول عدة مرات بواسطة مبخوت وخلفان بجانب تهديفات قوية من ساني تصدى لها الحارس خالد السناني.

إثارة

وفي الوقت الذي كان يبحث فيه الجزيرة عن تعديل النتيجة في الجزء الأخير والأكثر إثارة في اللقاء، عاد البرازيلي دوس سانتوس ليضيف الهدف الثاني للجزيرة في الدقيقة 78 برأسية من عكسية حميد المسماري.

ليستفز الهدف فريق الجزيرة ونجح مبخوت من تقليص الفارق في الدقيقة 87 من تمريرة خلفان مبارك، لينعش آمال الجزيرة في التعادل لكن دوس سانتوس تمكن من إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 89 من تمريرة حميد المسماري أيضا ليغتال آمال فخر أبوظبي في تعديل النتيجة، وفي الدقيقة الرابعة من الزمن ( بدل الضائع ).يحرز مبحوت هدف الجزيرة الثاني من ركلة جزاء.

VAR

احتسب الحكم عبد الله العاجل ركلة جزاء للجزيرة بعد العودة لتقنية الفيديو «VAR» أضاف منها علي مبخوت الهدف الثاني، وأعلن بعدها الحكم مباشرة عن نهاية اللقاء بفوز الظفرة الثمين وعرقلته الجزيرة في صراع القمة.