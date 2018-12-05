أحمد الرميثي: لن يستمر في الوحدة إلا القادر على العطاء

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكد أحمد الرميثي رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة أن الفريق سيشهد تغييرات كبيرة على مستوى اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

مشيراً إلى أن إدارة شركة كرة القدم لن تبقي إلا على اللاعب القادر على العطاء ومن يستحق الدفاع عن شعار الوحدة من أجل استكمال الإجراءات التصحيحية لإعادة الفريق للمسار الصحيح. وقال في تصريحات صحافية عقب الخسارة من الشارقة: كنا بدأنا إجراءات التصحيح بتغيير الجهاز الفني بعد تراجع النتائج.

وسيكون هناك العديد من التغييرات على مستوى اللاعبين وفي مراكز عدة والتعاقد مع صفقات جديدة في فترة «الميركاتو الشتوي»، ولن يستمر في الوحدة إلا من يستطيع العطاء، والفريق مطالب بالتركيز على مباراة دبا الفجيرة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة من أجل الفوز والمنافسة على لقب البطولة.

وأضاف: خسرنا من الشارقة بسبب الأخطاء الفردية القاتلة رغم أن الفريق قدم مردوداً طيباً في فترات كثيرة من المباراة لكن هذه الأخطاء أضاعت مجهود الفريق وأدت للخسارة في اللحظات الأخيرة.

وانتقد الرميثي القرارات التحكيمية في المباراة، وقال: بخصوص التحكيم لأول مرة نرى تبريراً للهدف الأول للشارقة الذي جاء من تسلل واضح والحديث عن تعديل في القانون لا يوجد في قاموس التحكيم «بدعة»، كما أن إسماعيل مطر تعرض للإصابة بكسر في الوجه في كرة مشتركة مع لاعب الشارقة ولم يحتسب الحكم حتى ولو خطأ، نتمنى تركيزاً أكبر من الحكام في الجولات المقبلة رغم أن التحكيم لم يكن السبب في خسارة الفريق ولكن تأثرنا بصورة مباشرة بتلك القرارات وأضاعت حقاً من حقوقنا.