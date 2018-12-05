الوحدة يجدد لمطر والإصابة تبعده 4 أسابيع

أعلنت إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة، تجديد إسماعيل مطر قائد الفريق الأول لكرة القدم لموسم إضافي، وذلك بناء على توجيهات سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي. ليستمر في صفوف «العنابي» حتى 2020. وجاء قرار التجديد بحسب شركة كرة القدم، تقديراً لدور مطرالقيادي ومستواه الفني المميز.

ويذكر أن عقد مطر ينتهي الموسم الحالي، وكان مطر تعرض لإصابة بكسر في «عظمة» الوجه خلال مباراة الوحدة والشارقة، وأثبتت الأشعة حاجته إلى جراحة.

ومن المتوقع غيابه عن الملاعب 4 أسابيع وانضم محمد برغش إلى قائمة المصابين في الوحدة بعد تجدد إصابته خلال المباراة وأجرى اللاعب أشعة رنين مغناطيسي أمس، وسيغيب من أسبوع إلى 10 أيام، كما يحتاج المغربي باتنا إلى أسبوع لإكمال برنامجه العلاجي فيما يواصل سالم سلطان برنامج التأهيل قبل عودته يناير المقبل.