الوحدة يجدد عقد إسماعيل مطر موسماً إضافياً

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

أعلنت إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة تجديد عقد قائد الفريق الأول إسماعيل مطر لموسم إضافي وذلك بناء على توجيهات سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي.

وجاء قرار التجديد لمطر بحسب شركة كرة القدم تقديراً لدوره القيادي وبناء على مستواه الفني الذي أظهره خلال الموسم الحالي.

يذكر أن عقد إسماعيل مطر ينتهي بنهاية الموسم الحالي بعدما كانت قد جددت شركة الكرة عقد اللاعب لمدة موسم واحد عقب انتهاء عقده نهاية الموسم الماضي ليستمر بذلك مطر في صفوف "العنابي" حتى عام 2020.

وكان إسماعيل مطر قد تعرض لإصابة بكسر في الوجه خلال مباراة الوحدة والشارقة أمس وأثبتت الأشعة حاجته إلى جراحة، ليغيب عن الملاعب لمدة 4 أسابيع.