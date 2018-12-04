إسماعيل مطر يغيب 4 أسابيع للإصابة

المصدر: أبوظبي-محمد صادق

تأكد غياب قائد فريق الوحدة إسماعيل مطر عن العنابي لمدة 4 أسابيع بعد إصابة اللاعب بكسر في "عظمة" الوجه بجانب العين خلال مباراة الوحدة والشارقة.

وأجرى مطر أشعة في مستشفى خليفة بأبوظبي عقب المباراة مباشرة أثبتت إصابته بكسر في "عظمة" الوجه ما بين العين والأذن وحاجته إلى جراحة سيجريها اللاعب خلال يومين على أقصى تقدير، وسيغيب بسببها عن الملاعب لمدة قد تصل إلى 4 أسابيع.

كما انضم الظهير الأيمن محمد برغش إلى قائمة المصابين في الوحدة بعد تجدد إصابته خلال المباراة واستبداله في الشوط الأول، حيث أجرى اللاعب أشعة رنين مغناطيسي أمس، وسيغيب لمدة تتراوح بين أسبوع إلى 10 أيام، بالإضافة إلى استمرار خضوع المغربي مراد باتنا إلى العلاج وسيحتاج إلى أسبوع آخر قبل العودة للتدريبات، فيما يواصل المدافع سالم سلطان برنامج التأهيل قبل عودته للمشاركة المتوقعة في شهر يناير المقبل.