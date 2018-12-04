الظفرة والجزيرة..طموحات متباينة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى ومحمد محسن

ضمن جولات الأسبوع 12 من دوري الخليج العربي، يشهد استاد حمدان بن زايد عند الخامسة إلا خمس دقائق من مساء اليوم، لقاء الظفرة وضيفه الجزيرة في مواجهة يمتلك فيها الفريقان دافع الفوز بطموحات متباينة.

وحرصاً كبيراً على عدم التفريط في النقاط الثلاث، وتبدو المهمة صعبة أمام الظفرة الذي خذل التوقعات في الموسم الحالي، ولم يحقق سوى 3 انتصارات وتعادل أخير انتزعه في مباراته السابقة أمام الفجيرة قبل ثوان من صافرة النهاية، وقبلها تعرض لثلاث هزائم متتالية.

ويمتلك الظفرة في رصيده 10 نقاط، وأما الطرف الثاني فريق الجزيرة فإنه يعيش قمة معنوياته بعد تألقه الأخير وانتصاره الكبير الذي حققه في الجولة الماضية بنصف دستة من الأهداف على ضيفه الإمارات، كما أنه يشهد تألقاً لافتاً لمجموعة من نجومه البارزين بقيادة هداف الدوري علي مبخوت والنجم خلفان مبارك.

ويضع الجزيرة في رصيده 25 نقطة نالها بسبعة انتصارات و4 تعادلات دون أن يعرف الخسارة حتى الآن، ويسعى فخر أبوظبي لاسترداد لقب الدوري من جديد الشئ الذي يضاعف من إصراره في لقاء اليوم أمام خصمه الذي يسعى للهروب من منطقة الذيلية قبل نهاية النصف الأول من المنافسة.

مهمة صعبة

واعترف الصربي فوك رازوفيتش بصعوبة مهمة فريقه ضد الجزيرة، ذاكراً أن الخصم من الفرق المميزة القوية المرشحة للفوز بلقب بطولة الدوري وأضاف: الجزيرة فريق يعرف الجميع تميزه وقوة خط هجومه، كما أنه سيدخل المباراة بدافع قوي للفوز بالنقاط الثلاث لأنه ينظر إلى لقب الدوري.

لذلك يجب أن نتعامل معه بحذر وهدوء وأن نعرف كيف نقود المباراة إلى النتيجة الإيجابية التي نسعى لتحقيقها.

وقال رازوفيتش إن لاعبيه مطالبون دائماً بتقديم أفضل ما عندهم والإجتهاد في كل المباريات والإبتعاد عن ارتكاب الأخطاء وأضاف: لاعبو الظفرة يجب أن يركزوا أكثر وأن يعيشوا كرة القدم كحياة كاملة داخل وخارج الملعب خاصة أنهم يلعبون في دوري الاحتراف وليس الهواة، شخصياً أثق في إمكاناتهم الفنية وأعرف قدراتهم جيداً لكنني أحتاج أن يجتهدوا أكثر.

احترام المنافس

وفي الجزيرة، قال المدرب الهولندي داميان إن التحضيرات تسير بشكل جيد، بالرغم من ضيق الوقت، وضغط المباريات لا يمثل عقبة بالنسبة للجزيرة، حيث إنه اعتاد على خوض مباريات متتالية في وقت ضيق، وتابع: تنتظرنا مباراة صعبة أمام الظفرة خارج ملعبنا، نحترم جميع المنافسين، وأعيننا دائماً على تطور أدائنا، ونحترم جميع الخصوم، وبالنسبة للوضع البدني للاعبين فإنه سيتحدد اليوم.

مشيراً إلى انه يعي تماماً أن الفرق المتأخرة تبذل جهداً مضاعفاً أمام الفرق أعلى الترتيب، وإذا كان الظفرة سيبذل أقصى جهده، ويخوض المباراة باندفاع كبير، على فريقه التعامل معه بالشكل الذي يحقق النتيجة المرجوة.

غياب فوزي

وعن الغيابات قال يفتقد الفريق إلى محمد فوزي للإصابة، كما أن اسانتي تحت الملاحظة، وسنعرف إمكانية مشاركته من عدمه في التمرين الختامي، في مقابل عاد محمد جمال من الإيقاف.

وعدا ذلك فإن الفريق في كامل جاهزيته، ونفى داميان تعرض فريقه للضغط النفسي والذي ربما يصادفه نتيجة المنافسة على صدارة الدوري، وقال ليس هناك أي ضغوطات واللاعبون يستمتعون بما يقدمونه في التدريبات والملعب، ومازال الدوري لم يصل المنتصف وطريقه طويلاً.