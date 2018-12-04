افتتاح ورشة تطوير الصالات الآسيوية اليوم

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

برعاية الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، تفتتح ورشة تطوير كرة قدم الصالات الآسيوية، في العاشرة من صباح اليوم في نادي الشارقة للشطرنج.

وستعقد الورشة على مدى 3 أيام وتختتم في الـ 6 ديسمبر الجاري، بمشاركة رؤساء وفود المنتخبات الآسيوية وتحت إشراف وتنظيم اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد الإمارات لكرة القدم ومجلس الشارقة الرياضي، وتقام الورشة على هامش تصفيات دول غرب آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب التي تستضيفها الفجيرة خلال الأيام المقبلة.

ووجهت اللجنة التنفيذية الدعوة الى جميع أطراف اللعبة بالدولة من رؤساء مجالس إدارات الأندية ومدربين وإداريين ولاعبين وحكام ومشرفين.

وعلى خط متصل يكتمل وصول منتخبات السعودية والبحرين ولبنان والعراق اليوم وستنضم هذه المنتخبات الى منتخبي الإمارات والكويت في فندق رويال إم في الفجيرة، وكان الأزرق الكويتي أول الواصلين ولعب مباراة ودية خسرها أمام فريق نادي خورفكان 2-1.

من جهته، أعرب عثمان النقبي نائب رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان وخالد مراد الرئيسي عضو مجلس الإدارة، عن ترحيب نادي خورفكان، بالوفد الكويتي وجميع وفود غرب آسيا في المنطقة الشرقية.

وأن صالة نادي خورفكان ستكون تحت تصرف اللجنة المنظمة والاتحاد الآسيوي طيلة فترة التصفيات التي تستضيفها الفجيرة، كما قام أنور الحمادي مدرب الفريق وهيثم بن عيد مدير الفريق بإهداء درع تذكارية من نادي الفجيرة إلى الوفد الكويتي الشقيق.

طاقم تحكيم

وفي ذات الشأن، وصلت الأطقم التحكيمية الخاصة للبطولة، برئاسة الخبير الياباني اتاكاو مسؤول إلى جانب حكمين أستراليين وإيرانيين وحكم تايلندي وآخر صيني.

كما وصل أيضاً موظفو الاتحاد الآسيوي أمس، وتم تسليمهم فنادق البطولة وملاعب البطولة وهي صالات الشيخ زايد في الفجيرة وناديا خورفكان واتحاد كلباء لبرمجة تدريبات المنتخبات خلال الفترة القادمة، وسيكون الاجتماع الفني للبطولة غدا الأربعاء في الفجيرة بحضور ممثلي الوفود المشاركة مع لجنة كرة الصالات في الاتحاد الآسيوي.

بدوره، أوضح عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، أن كافة الاستعدادات تجري على قدم وساق، لا سيما وأن اللجان العاملة في البطولة تعمل مثل خلية النحل، وسعادتنا كبيرة بالإشادة التي وصلتنا من وفد الاتحاد الآسيوي الذي أثنى على التجهيزات بعد تسلمه زمام الأمور الخاصة بتنظيم التصفيات بالفجيرة التي تزينت لاستضافة التصفيات.

موضحاً أن ثقة الاتحاد الآسيوي في دولة الإمارات العربية المتحدة لما تحظى به من بنية تحتية وسمعة ومكانة كبيرة على المستويين الآسيوي والعالمي ساهمت بصورة كبيرة في الموافقة الآسيوية على تنظيم الورشة التطويرية بحضور ومشاركة رئيس لجنة التطوير في الاتحاد الآسيوي وأعضاء اللجنة ورؤساء الوفود المشاركة.

قائمة الأبيض

تضم قائمة منتخبنا الشاب المشارك في البطولة كلاً من: عبدالله عبيد وغيث الضنحاني وخليفة الحمادي وحمد عبدالكريم الزرعوني وعبدالله الجحوشي وخلفان النقبي وحمدان اليماحي ومحمد خالد ومحمد الشيباني وسلطان خدوم وخلفان عبدالله وحميد الشحي وإبراهيم الجداع، ومدير المنتخب عبدالله الدرمكي.

والجهاز الفني المكون من: راشد الشامسي وعبدالرؤوف المرزوقي ومحمد سعيد الضنحاني وتياجو وراشد المغني والمعالج سفيان محمد.